Macron, Paris Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nda çiftçilerle buluştu - Son Dakika
Son Dakika Dünya Macron, Paris Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nda çiftçilerle buluştu - Son Dakika Dünya

Macron, Paris Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nda çiftçilerle buluştu

6 saat önce

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Paris'te düzenlenen bir tarım fuarını gezerek çiftçilerle bir araya geldi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Paris'te düzenlenen bir tarım fuarını gezerek çiftçilerle bir araya geldi. AB'nin tarım politikalarına değinen Fransız lider, Ortak Tarım Politikası için cömert bütçe ayrılmasını savundu.View on euronews

Macron, Paris Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nda çiftçilerle buluştu

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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 04:18 
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