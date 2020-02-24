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Macron, Paris Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nda çiftçilerle buluştu
6 saat önce
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Paris'te düzenlenen bir tarım fuarını gezerek çiftçilerle bir araya geldi.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Paris'te düzenlenen bir tarım fuarını gezerek çiftçilerle bir araya geldi. AB'nin tarım politikalarına değinen Fransız lider, Ortak Tarım Politikası için cömert bütçe ayrılmasını savundu.View on euronews
Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 04:18
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