Macron, Paris'teki Ulu Cami'nin temelinin atılışının 100. yıl dönümü törenine katıldı - Son Dakika
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Macron, Paris'teki Ulu Cami'nin temelinin atılışının 100. yıl dönümü törenine katıldı

19.10.2022 23:16
Macron, Paris'teki Ulu Cami'nin temelinin atılışının 100. yıl dönümü törenine katıldı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Paris'teki Ulu Cami'nin temelinin atılışının 100. yıl dönümü törenine katıldı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Paris'teki Ulu Cami'nin temelinin atılışının 100. yıl dönümü törenine katıldı.

Fransız basınındaki haberlere göre, Macron törende yaptığı konuşmada, Ulu Cami'nin, Fransa'daki 3. Cumhuriyet sırasında Müslümanların Fransa toplumundaki yerinin ve fedakarlığının tanınmasının bir göstergesi olduğunu söyleyerek bu camiyi, "tarihteki bir fırtınadan doğan barış cenneti olarak" nitelendirdi.

Fransa'da Müslümanlara karşı bir kin ve güvensizlik durumu oluşturulmasına izin vermeyeceklerini ifade eden Macron, "Bir tarafta Fransızlar, öteki tarafta Müslümanlar diye bir şey yok." dedi.

Ziyaretinde ayrıca "1922-2022, ilk bakışlar, ilk taş" isimli sergiyi gezen Macron, Paris Ulu Cami'nin yöneticisi Chems-Eddine Hafız'a, Fransa'nın en yüksek devlet nişanı kabul edilen "Legion d'Honneur" onur nişanını takdim etti.

Kaynak: AA
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Fransa, Paris, Cami, Güncel, Son Dakika

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