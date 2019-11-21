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Macron, porno sitelere karşı ebeveyn kontrolü için internet sağlayıcılara 6 ay süre verdi
6 saat önce
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ülkedeki internet sağlayıcılarına ebeveyn kontrolünü temel hizmet olarak sunmaları için 6 ay tanırken çocuk pornosuna karşı daha sıkı önlemler alınacağını açıkladı
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ülkedeki internet sağlayıcılarına ebeveyn kontrolünü temel hizmet olarak sunmaları için 6 ay süre verdi.
Dünya Çocuk Haklaar Günü kapsamında UNESCO'da bir konuşma yapan Macron, çocukların porno içerikli sitelere erişimini azaltmak için halihazırda isteğe bağlı bir seçenek olarak sunulan ebeveyn kontrol sistemlerini baz hizmet olarak vermelerinin gerekli olduğunu belirtti.
Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 03:34
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