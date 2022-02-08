Üye Girişi
Macron-Putin görüşmesindeki "sosyal mesafe" Fransa'da gündem oldu - Son Dakika

Macron-Putin görüşmesindeki "sosyal mesafe" Fransa'da gündem oldu

08.02.2022 10:38
Macron-Putin görüşmesindeki "sosyal mesafe" Fransa'da gündem oldu

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Ukrayna krizini görüşmek için gittiği Rusya'da, Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından uzunca bir masanın öteki ucunda karşılanması, Fransız basınında geniş yer buldu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Ukrayna krizini görüşmek için gittiği Rusya'da, Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından uzunca bir masanın öteki ucunda karşılanması, Fransız basınında geniş yer buldu.

Avrupa Birliği (AB) dönem başkanı olarak da başkent Moskova'ya giden Macron, Putin ile Kremlin Sarayı'nda Ukrayna krizini baş başa ele aldı.

Putin'in daha önceki görüşmelerin aksine Macron'u uzunca bir masanın diğer ucunda karşılaması ve yakınlaşmaması Fransız basınında ve sosyal medyada ana gündem olurken iki liderin sosyal mesafesi "Kovid-19 protokolünden mi, yoksa Fransa-Rusya ilişkilerinin yansıması mı?" şeklinde ele alındı.

İki liderin arasındaki mesafeye ilişkin basına yansıyan görüntüler, Fransız Twitter kullanıcıları tarafından "Putin'den Macron'a sıcak karşılama", "Sosyal mesafe", "Akşam yemeği başlayabilir", "Saat farkı" şeklinde başlıklarla değerlendirildi.

Manşetlere de yansıyan olaya ilişkin Fransız Cnews kanalı "Emmanuel Macron-Vladimir Putin görüşmesi: Yakınlaşmanın devasa masası" başlığını atarken Huffpost "Macron ile Putin'in görüşmesindeki masa dolanmaya değer" ifadesini kullandı.

Liberation gazetesi de manşetinde, iki mevkidaşın görüştüğü masaya labirent ekleyerek "Macron-Putin Rus usulü diyalog" başlığını tercih etti.

Muhalifler Macron'un küçük düşürüldüğü yorumunu yaparken hükümete yakın kaynaklar Putin'in, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile görüşmesinin de aynı şekilde gerçekleştiğini hatırlattı.

Gündem olan bir diğer görüntü de basın açıklamasından sonra Putin'in Macron'u arkada bırakıp önden salonu terk etmesi oldu.

YORUMLAR
500

Vladimir Putin, Ukrayna, Fransa, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Macron-Putin görüşmesindeki 'sosyal mesafe' Fransa'da gündem oldu - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
10:35 Tanju Özcan saat verdi! Öyle bir şey açıklayacağım ki erken seçim olacak
10:33 Buse Varol'dan boşanma iddialarına yanıt geldi: Mutluyuz
10:31 Maça yaşanan kavga damga vurdu! Felipe Melo ve Diego Ribas birbirine girdi
10:18 Aracına kurşun yağdırılarak öldürülen adamın sosyal medya hesabına yazdığı not dikkat çekti
10:16 Yasak Elma'da dün akşam neler oldu? Ender ve Çağatay evlenecek mi?
10:09 Yüksek faturalara çözüm Mersinli girişimciden geldi! Hem ekonomik hem çevre dostu
10:07 İmamoğlu'ndan Hızır Orucu paylaşımı: Dara düşenlerin ve iyiliği arayanların yoldaşı Hızır
10:02 Üç Kuruş'ta dün neler oldu?
10:01 Kalp Yarası'nda dün neler oldu? Babasının cinayetinin peşini bırakmayan Ferit, hangi delillere ulaşacak?
09:57 Reklam tanıtımlarında kurallara uymayan Duygu Özaslan'a ceza verildi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2022 10:46:48. #1.12#
SON DAKİKA: Macron-Putin görüşmesindeki "sosyal mesafe" Fransa'da gündem oldu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement