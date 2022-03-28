Macron, Putin için Biden gibi "kasap" ifadesini kullanmayacağını belirtti - Son Dakika
Üye Girişi

Macron, Putin için Biden gibi "kasap" ifadesini kullanmayacağını belirtti

28.03.2022 00:36
Macron, Putin için Biden gibi "kasap" ifadesini kullanmayacağını belirtti

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD Başkanı Joe Biden gibi Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için "kasap" ifadesini kullanmayacağını söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD Başkanı Joe Biden gibi Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için "kasap" ifadesini kullanmayacağını söyledi.

Macron, France 3 kanalında yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaşı durdurmak istediklerini belirtti.

Bunu yaparken "sözlerde ve eylemlerde gerilimin artırılmaması" gerektiğini ifade eden Macron, Putin ile görüşmeye devam ettiğini, onun için "kasap" ifadesi kullanmayacağını kaydetti.

Macron, "Biz, Avrupalılar olarak coğrafyamızı ve tarihimizi unutmamalıyız. Rus halkına karşı savaşta değiliz." dedi.

Avrupa'nın Moskova ve Washington arasındaki "soğuk savaşta" yer almadığını vurgulayan Macron, Ukrayna'nın Mariupol kentinde insani operasyon düzenlenmesi konusunda Putin ile telefonda görüşeceğini söyledi.

Polonya'nın başkenti Varşova'daki Ukrayna mülteci kampını ziyaret eden Biden, burada Putin için "O bir kasap" ifadesini kullanmıştı.

Macron, 25 Mart'ta yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın Mariupol kentini terk etmek isteyenler için Türkiye ve Yunanistan ile insani operasyon düzenleyeceklerini bildirmişti.

YORUMLAR
500
Kadirov'un paylaştığı videoda Çeçen askerlerin Mariupol'daki binalara ateş edip tekbir getirdiği görüldü Kadirov'un paylaştığı videoda Çeçen askerlerin Mariupol'daki binalara ateş edip tekbir getirdiği görüldü Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya ve Ukrayna müzakere heyetlerinin bir sonraki toplantısının İstanbul'da yapılması... Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya ve Ukrayna müzakere heyetlerinin bir sonraki toplantısının İstanbul'da yapılması...

Vladimir Putin, Ukrayna, Fransa, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Macron, Putin için Biden gibi 'kasap' ifadesini kullanmayacağını belirtti - Son Dakika


Son Dakika
00:30 Oscar Ödülleri 94. kez sahiplerini buluyor! İşte bu gecenin adayları
00:27 Türk bayrağını yerine asmak için Uludağ'a tırmanıp mahsur kalan 3 genç ekipler tarafından kurtarıldı
00:02 Vladimir Zelenski, Rus muhalif gazeteciler ile röportaj gerçekleştirdi! Rusya anında yayın engeli getirdi
00:00 Futbolcular tekme tokat kavga etti! Elazığ'daki karşılaşmada toplam 18 kırmızı kart çıktı
23:29 Bayern Münih'te bir dönem bitiyor! İşte Robert Lewandowski'nin gideceği yeni takım
23:22 İstanbul'un göbeğinde saatlerdir devam eden elektrik kesintisi vatandaşı isyan ettirdi
23:12 Burak Elmas, Nihat Özdemir'i yalancılıkla suçlayıp çok sert çıkıştı: Son bir iyilik yapın ve istifa edin
22:45 Ülkemizde 27 Mart günü koronavirüs sebebiyle 64 kişi vefat etti, 11 bin 194 yeni vaka tespit edildi
22:01 George Clooney, Acun Ilıcalı'nın yaptığını yapacak! İngiliz kulübünü satın almak istiyor
21:16 Yıldız futbolcular Fenerbahçe'den gitme hazırlıklarına başladı! İşte takımdan ayrılacak 10 yabancı isim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2022 00:45:25. #1.11#
SON DAKİKA: Macron, Putin için Biden gibi "kasap" ifadesini kullanmayacağını belirtti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement