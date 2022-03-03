Macron, Putin'in "bu aşamada Ukrayna'ya karşı saldırıları durdurmayı reddettiğini" belirtti - Son Dakika
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Macron, Putin'in "bu aşamada Ukrayna'ya karşı saldırıları durdurmayı reddettiğini" belirtti

03.03.2022 20:40
Macron, Putin'in "bu aşamada Ukrayna'ya karşı saldırıları durdurmayı reddettiğini" belirtti

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "bu aşamada Ukrayna'ya karşı saldırıları durdurmayı reddettiğini" ifade etti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "bu aşamada Ukrayna'ya karşı saldırıları durdurmayı reddettiğini" ifade etti.

Macron, bu sabah Putin ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

Putin'in "bu aşamada Ukrayna'ya karşı saldırıları durdurmayı reddettiğini" belirten Macron, insani trajedileri önlemek için diyaloğun sürdürülmesi ve daha kötüsünü önlemek gerektiğini kaydetti.

Macron, "Halkları korumak, insani trajedilerini önleyecek adımlar elde etmek ve bu savaşa son vermek için diyalog içinde olmak; (Ukrayna) Devlet Başkanı (Vladimir) Zelensiky ve uluslararası topluma verdiğim taahhüdümün anlamı budur." ifadesini kullandı.

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Son dakika haberleri | Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Rusya Devlet Başkanı Putin'in 'bu aşamada Ukrayna'ya karşı saldırıları durdurmayı reddettiğini' belirtti. Son dakika haberleri | Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Rusya Devlet Başkanı Putin'in 'bu aşamada Ukrayna'ya karşı saldırıları durdurmayı reddettiğini' belirtti. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Putin ve Zelenskiy ile görüştü Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Putin ve Zelenskiy ile görüştü

Vladimir Putin, cumhurbaşkanı, Ukrayna, Fransa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Macron, Putin'in 'bu aşamada Ukrayna'ya karşı saldırıları durdurmayı reddettiğini' belirtti - Son Dakika


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