Üye Girişi
Macron, Putin'le görüşmesinin Ukrayna krizinin kötüleşmesini engellediğini savundu - Son Dakika

Macron, Putin'le görüşmesinin Ukrayna krizinin kötüleşmesini engellediğini savundu

08.02.2022 16:50
Macron, Putin'le görüşmesinin Ukrayna krizinin kötüleşmesini engellediğini savundu

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya'da Putin ile görüşmesinin Ukrayna krizinin kötüleşmesini ve gerginliğin tırmanmasını önlediğini söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya'da Putin ile görüşmesinin Ukrayna krizinin kötüleşmesini ve gerginliğin tırmanmasını önlediğini söyledi.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Macron Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir araya gelmek için Kiev'e giderken uçaktaki gazetecilere Rus mevkidaşı Vladimir Putin'le dün yaptığı görüşmeyi değerlendirdi.

Putin'le görüşmesinin Ukrayna krizinin "kötüleşmesini ve tırmanmasını" önlediğini belirten Macron, kendisi için önemli olanın Ukrayna-Rusya arasındaki krizin tırmanmasını önlemek ve yeni perspektifler açmak olduğunu vurgulayarak, "Bence bu amaç yerine getirildi. Fransa güvenilirliğini pekiştirdi." dedi.

Putin ile gergin görüşme

Cumhurbaşkanı Macron, Putin ile görüşmesinde de hissedilir bir gerginlik olduğunu dile getirerek, Putin'in son yılların tarihini yeni baştan yazdığını ifade etti.

Putin'in, Fransız Cumhurbaşkanı'nın kendisine "işkence" ettiğine dair sözlerinden kastının "sınırdaki garantiler" konusunun defalarca hatırlatılması olduğunu belirten Macron, Rusya Devlet Başkanı'nın dünkü görüşmede büyük tavizler vereceğini düşünmediğini söyledi.

Macron, Ukrayna krizini görüşmek için dün gittiği Rusya'da Putin'le görüşmüştü.

YORUMLAR
500

Vladimir Putin, cumhurbaşkanı, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Macron, Putin'le görüşmesinin Ukrayna krizinin kötüleşmesini engellediğini savundu - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
16:43 Gaziantep, Kasımpaşa'ya fırsat vermedi! Erol Bulut'un öğrencileri, Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi
16:32 Büyükçekmece'de diri diri gömülen Murat Kartal'ı teslim eden polislerin yeni görüntüleri bulundu!
14:49 Koyunlar kuzularıyla buluştu: Herkes annesini tanıdı!
16:21 Hem rahibe, hem hırsız, hem kumarbaz! 825 bin doları çaldı, kumarda kaybetti
15:30 Duygulandıran vefa! "Bali" adlı köpek sahibinin tabutunun başından ayrılmadı
15:40 Düzenleme değişirse Şeyma Şubaşı Acun'dan aldığı nafakaya elveda diyecek
15:50 Belediye Başkanı açıkladı: Isparta'da 9 köye hala elektrik verilmedi
16:12 Bunu biliyor muydunuz? Elektrikli aletleri 22.00'den sonra kullanırsanız, yüzde 14 tasarruf edebilirsiniz!
16:02 Son Dakika: Isparta'da faturaların tahsilatı bir ay ertelendi! Elektrikler günlerce kesik kalmıştı!
15:49 Ayçiçek yağı indirimi çabuk bitti! Fiyatlar yine yükselişte
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2022 16:58:08. #1.11#
SON DAKİKA: Macron, Putin'le görüşmesinin Ukrayna krizinin kötüleşmesini engellediğini savundu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement