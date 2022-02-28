Macron, Putin ve Zelenskiy ile telefonda görüştü - Son Dakika
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Macron, Putin ve Zelenskiy ile telefonda görüştü

28.02.2022 18:37
Macron, Putin ve Zelenskiy ile telefonda görüştü

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile telefonda görüştü.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile telefonda görüştü.

Rusya'nın Ukrayna'daki ilerleyişi devam ederken, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy görüştü. Macron'un Putin ile görüşmesinin yaklaşık 30 dakika sürdüğü ve görüşmede acil ateşkes çağrısında bulunduğu ifade edildi.

(İHA)

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Emmanuel Macron, Vladimir Putin, cumhurbaşkanı, Fransa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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