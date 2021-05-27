Macron: Ruanda soykırımında sorumluluğumuzu kabul ediyorum - Son Dakika

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 27 yıl sonra Ruanda'daki Kigali Soykırım Anıtı'nda yaptığı konuşmada, "Fransa'nın Ruanda'da bir rolü, tarihi ve siyasi sorumluluğu var. Fransa, soykırım rejiminin yanında kaldı, ancak suç ortağı değildi" dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 1994'te yaşanan Ruanda Soykırımı hakkında Kigali Soykırım Anıtı önünde açıklamalarda bulundu. Fransa'nın sorumluluğunu kabul eden Macron, "Fransa'nın Ruanda'da bir rolü, tarihi ve siyasi sorumluluğu var. Yüzleşmesi gereken konular var ve yaşanan acılardaki sorumluluğunu üstelenmesi gerekiyor. Fransa, gerçeğin ortaya çıkarılmasında çok uzun bir süre sessiz kaldı" ifadelerini kullandı.

"AMAÇ, İÇ SAVAŞI ENGELLEMEKTİ"

Fransa'nın soykırım rejiminin yanında olduğunu ancak suç ortağı olmadığına dikkat çeken Macron, "Fransa, bölgesel bir çatışmayı veya iç savaşı engellemek isteyerek, gözlemcilerin uyarılarını görmezden geldi ve soykırımcı bir rejimin yanında durduğunu anlamadı. Daha sonrasında tam olarak kaçınmaya çalışsa da çok kötü bir şekilde sonuçlanan olaylarda sorumluluk üstlendi" dedi.

"FRANSA'NIN GÖREVİ VAR"

Macron, 27 yıl sonra yaptığı tarihi konuşmada, Fransa'nın bu yaşanan trajediden gerekli dersleri çıkaramadığına vurgu yaparak, "Fransa'nın bir görevi var. Tarihle yüzleşmek ve uzun süre sessiz kalan gerçeğin incelenmesi için çaba sarf ederek Ruanda halkının acılarını paylaşmak" ifadelerini kullandı.