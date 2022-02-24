Ukrayna'dan dostlarına "Rusya ile diplomatik ilişkileri kesin" çağrısı - Son Dakika
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Ukrayna'dan dostlarına "Rusya ile diplomatik ilişkileri kesin" çağrısı

24.02.2022 16:35
Ukrayna'dan dostlarına "Rusya ile diplomatik ilişkileri kesin" çağrısı

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, tüm partnerlerini Rusya'yla diplomatik ilişkileri kesmeye çağırdı.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, tüm partnerlerini Rusya'yla diplomatik ilişkileri kesmeye çağırdı.

Kuleba, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Rusya'yla diplomatik ilişkileri kestiklerini vurguladı.

Tüm partnerlerini de aynısını yapmaya davet eden Kuleba, "Bu somut adımla Ukrayna'nın yanında olduğunuzu ve İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana Avrupa'daki en bariz saldırganlığı reddettiğinizi göstereceksiniz." ifadelerini kullandı.

Donbas krizi ve Rusya'nın askeri müdahalesi

Ukrayna'da, 2014'teki Meydan olaylarının ardından Batı yanlısı bir hükümet yönetime geldi ve Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç ülkeden kaçtı. Rusya, Kırım'ı yasa dışı şekilde ilhak etti. Ukrayna'da Rus etnik kökene sahip nüfusun yoğun olarak yaşadığı Donetsk ve Luhansk bölgelerinde ayrılıkçılar sözde yönetimler ilan etti. Rusya'nın desteklediği ayrılıkçı güçlerle Ukrayna ordusu arasında kanlı çatışmalar yaşandı. Batılı güçlerin Moskova nezdinde devreye girmesiyle 2014 ve 2015'te Minsk Anlaşmaları imzalandı. Ancak ateşkes ihlalleri sürdü. Şubat ayı itibarıyla çatışmalarda yaklaşık 14 bin kişi hayatını kaybetti.

Rusya, 2021 yılı sonlarında Ukrayna sınırında on binlerce asker konuşlandırmaya başlayarak dikkatleri üzerine çekti. ABD, Rusya'nın işgale hazırlandığını yinelerken Rusya bunu reddetti. Batılı ülkeler Rusya'yı yaptırımlar uygulamakla tehdit ederken Moskova yönetimi, Donbas'taki ayrılıkçı yönetimleri tanıdı ve 24 Şubat'ta Ukrayna topraklarına askeri harekat başlattı.

Rus lider Vladimir Putin, amaçlarının, "Kiev tarafından soykırıma maruz kalan insanları korumak, Ukrayna'yı Nazizm'den ve militarizmden arındırmak" olduğunu savunarak, Ukrayna ordusuna silah bırakma çağrısı yaptı.

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Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Ukrayna, Fransa, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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