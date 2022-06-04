Macron: "Rusya'yı küçük düşürmemeliyiz ki savaş bittiğinde diplomatik kanallardan çıkış yolu inşa edebilelim" - Son Dakika
Üye Girişi

Macron: "Rusya'yı küçük düşürmemeliyiz ki savaş bittiğinde diplomatik kanallardan çıkış yolu inşa edebilelim"

04.06.2022 20:44
Macron: "Rusya'yı küçük düşürmemeliyiz ki savaş bittiğinde diplomatik kanallardan çıkış yolu inşa edebilelim"

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya-Ukrayna Savaşı bittiğinde diplomatik kanallardan çıkış yolu inşa edebilmek için "Rusya'yı küçük düşürmemek" gerektiğini belirtti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya- Ukrayna Savaşı bittiğinde diplomatik kanallardan çıkış yolu inşa edebilmek için "Rusya'yı küçük düşürmemek" gerektiğini belirtti.

Macron, basına yaptığı açıklamada, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın tırmanma riski olup olmadığının sorulması üzerine, durumun endişe verici olduğunu, bu nedenle Aralık 2021'den bu yana Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmelerin sayısını sayamadığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Macron, bu görüşmelerin, şeffaflık içinde ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin isteği üzerine gerçekleştiğini dile getirdi.

"Rusya'yı küçük düşürmemeliyiz"

"Rusya'yı küçük düşürmemeliyiz ki savaş bittiği gün diplomatik kanallardan bir çıkış yolu inşa edebilelim." diyen Macron, arabulucu rolünü Fransa'nın üstlenmesi gerektiğine inandığını belirtti.

Macron, "Putin'in, halkı, kendisi ve tarih için temel ve tarihi bir hata yaptığını düşünüyorum ve bunu ona söyledim." dedi. Emmanuel Macron, Rusya Devlet Başkanı'nın kendisini izole ettiğini ve bu durumdan çıkmasının zor olduğunu söyledi.

Avrupa Birliği'nin Rusya'ya karşı hazırladığı 6'ıncı yaptırım paketine işaret eden Macron, Ukrayna'ya mali ve askeri desteğin artırılmasını istediklerini vurguladı.

Macron, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gidip gitmeyeceği sorusu üzerine de şubatta savaşı önlemek için bölgeye gittiğini, Kiev'e gitme fikrine kapalı olmadığını kaydetti.???????

YORUMLAR
500
Dünyayı tedirgin eden gıda krizi için çözüm Türkiye'de! İstanbul'da 4'lü zirve gerçekleşecek Dünyayı tedirgin eden gıda krizi için çözüm Türkiye'de! İstanbul'da 4'lü zirve gerçekleşecek Rusya'dan Almanya'nın durdurduğu uzay teleskopunu faaliyete geçirme kararı Rusya'dan Almanya'nın durdurduğu uzay teleskopunu faaliyete geçirme kararı
Kaynak: AA

Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Macron: 'Rusya'yı küçük düşürmemeliyiz ki savaş bittiğinde diplomatik kanallardan çıkış yolu inşa edebilelim' - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:38 A Milli Kadın Voleybol Takımı, Bulgaristan'ı 3-0 mağlup etti
20:03 Fenerbahçe'nin efsane ismi Mehmet Aurelio Jorge Jesus'un ekibine katılıyor
19:58 Dünyayı tedirgin eden gıda krizi için çözüm Türkiye'de! İstanbul'da 4'lü zirve gerçekleşecek
19:35 AK Parti, muhalefetin seçim güvenliği eleştirilerine yanıt verdi: Kaybedecekleri seçime şimdiden bahane uydurmaya çalışıyorlar
19:32 Milli voleybolcu Zehra Güneş yaptığı hareketle gönülleri fethetti
18:33 Cumhurbaşkanı Erdoğan Kılıçdaroğlu'nun 10 soruya verdiği cevapları eleştirdi: Her satırından kifayetsizlik tütüyor
18:29 Fransa'da Coco Gauff'u 2-0 yenen Polonyalı Iga Swiatek şampiyonluğa ulaştı
17:54 A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Kuntz'un Serdar Dursun taklidi sosyal medyayı salladı
17:23 Ucuza hazine arazisi projesinde 32 ilde 385 arsa açık artırma ile satışa sunuldu
17:06 TFF Başkan adayı Mehmet Büyükekşi hakkında konuşan Ali Koç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Lütfen bu hatadan dönelim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2022 20:51:52. #1.12#
SON DAKİKA: Macron: "Rusya'yı küçük düşürmemeliyiz ki savaş bittiğinde diplomatik kanallardan çıkış yolu inşa edebilelim" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement