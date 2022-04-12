Macron, sağlık çalışanlarıyla bir araya geldiMacron: "Nicolas Sarkozy'nin desteği beni onurlandırıyor" - Son Dakika
Üye Girişi

Macron, sağlık çalışanlarıyla bir araya geldiMacron: "Nicolas Sarkozy'nin desteği beni onurlandırıyor"

12.04.2022 15:54

- Macron, sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi Macron: "Nicolas Sarkozy'nin desteği beni onurlandırıyor" Fransa'nın Mulhouse kentinde sağlık çalışanlarıyla bir araya gelen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, kendisine oy vereceğini açıklayan Eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy hakkında...

- Macron, sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi

Macron: " Nicolas Sarkozy'nin desteği beni onurlandırıyor"

PARİS - Fransa'nın Mulhouse kentinde sağlık çalışanlarıyla bir araya gelen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, kendisine oy vereceğini açıklayan Eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy hakkında "Nicolas Sarkozy'nin desteği beni onurlandırıyor" dedi.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ikinci tura kalan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, seçim kampanyası çerçevesinde ülkenin doğusunda bulunan Mulhouse kentinde sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi. Eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin seçimin ikinci turunda Macron'u destekleyeceğini açıklamasının ardından Macron, "Nicolas Sarkozy'nin desteği beni onurlandırıyor. Kendisine güveni ve desteği için teşekkür ederim" dedi.

Sağlık çalışanları daha iyi çalışma koşulları talep etti

İki sağlık çalışanı Mulhouse hastanesi önünde hastanedeki duruma ilişkin Macron ile görüştü. Yaklaşık 15 dakika süren görüşmede sağlık çalışanları daha iyi çalışma koşulları talep etti. 5 sene boyunca sağlık sektörü için attığı adımları anlatan Macron, "İki yıl önce buraya gelmiştim ve hastaneye yeniden yatırım yapma taahhüdünde bulundum. Ülkenin hastaneye hiç yatırım yapmadığı gibi yeniden yatırım yaptık, maaşları ayda 183 ile 400 euro arasında artırdık" dedi.

"183 euro'yu hissetmiyoruz"

Sağlık çalışanlarından biri ise Macron'a, "Sayın Macron, bin 776 euro aylığım var, maaş bordromu görmek ister misiniz? 30 yıllık bir kariyerim var, bunu nasıl açıklarsınız? 183 euro'yu hissetmiyoruz" şeklinde karşılık verdi. Diğer bir sağlık çalışanı ise, "Çalışma koşullarımızı iyileştirin" dedi.

Sarkozy'den Macron'a destek

Nicolas Sarkozy, sosyal medya hesabından bir mesaj yayınlayarak, "Bu büyük uluslararası krizde gerekli tecrübeye sahip olduğunu düşündüğüm için Emmanuel Macron'a oy vereceğim. Ekonomik projesi çalışmanın değerini ilk öncelik olarak görüyor ve Avrupa'ya olan bağlılığı çok açık" ifadelerini kullandı.

İkinci tur 24 Nisan'da

Sandık çıkış anketlerine göre, 24 Nisan'da yapılacak olan ikinci tur 12 aday arasında oyların yüzde 28.6'sini alan mevcut Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile oyların yüzde 23.9'unu alan aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisinin lideri Marine Le Pen arasında yapılacak. IFOP anket şirketine göre ikinci turda Macron oyların yüzde 51'ini alarak yeniden Cumhurbaşkanı seçilecek.

Macron, sağlık çalışanlarıyla bir araya geldiMacron: Nicolas Sarkozy'nin desteği beni onurlandırıyor
Macron, sağlık çalışanlarıyla bir araya geldiMacron: Nicolas Sarkozy'nin desteği beni onurlandırıyor
Macron, sağlık çalışanlarıyla bir araya geldiMacron: Nicolas Sarkozy'nin desteği beni onurlandırıyor
Macron, sağlık çalışanlarıyla bir araya geldiMacron: Nicolas Sarkozy'nin desteği beni onurlandırıyor
Macron, sağlık çalışanlarıyla bir araya geldiMacron: Nicolas Sarkozy'nin desteği beni onurlandırıyor

YORUMLAR
500
Domaniç Kaymakamı İpek, sağlık çalışanları ile iftarda bir araya geldi Domaniç Kaymakamı İpek, sağlık çalışanları ile iftarda bir araya geldi Bin çalışan ve aileleri iftarda bir araya geldi Bin çalışan ve aileleri iftarda bir araya geldi

Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Macron, sağlık çalışanlarıyla bir araya geldiMacron: 'Nicolas Sarkozy'nin desteği beni onurlandırıyor' - Son Dakika


Son Dakika
16:18 Yabancı uyruklu adam, vapurda genç kızın görüntülerini çekti, sosyal medya ayağa kalktı
16:00 ABD enflasyonu zirve yaptı! Yıllık bazda yüzde 8.5 artış oldu
15:58 Öğrenciler Ali Babacan'ı propaganda yapmakla suçlayıp ODTÜ'ye almadı
15:48 Fenomen boşanma avukatı uyardı: "Bu beş mesleği yapan kişilerle evlenmektense kaçın"
15:40 Fırında mide bulandıran görüntü! Dökülen unları kürekle toplayıp lavaş yaptılar
15:36 NATO'dan dikkat çeken paylaşım! Hindi anlamına gelen "Turkey" yerine Türkiye'yi tercih ettiler
15:32 Üç Kız Kardeş dizisinin yeni bölümünde yer yerinden oynayacak! Mine'nin bebeğinin babası kim çıkacak?
15:27 Asal Araştırma'nın anketi ortaya koydu: HDP'nin tavrı seçimin kaderini değiştirebilir
15:13 50 TL'den az alışveriş yaptığı için 80 yaşındaki kadın servisten indirilmişti! Markete para cezası kesildi
15:00 A Milli Basketbol Takımı'nda Ergin Ataman dönemi başlıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2022 16:39:04. #1.11#
SON DAKİKA: Macron, sağlık çalışanlarıyla bir araya geldiMacron: "Nicolas Sarkozy'nin desteği beni onurlandırıyor" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement