Son Dakika Haberleri: Macron, Şanzelize'yi Kapatmaya Hazırlanıyor

Macron, Şanzelize'yi Kapatmaya Hazırlanıyor

51 dakika önce

- Macron, Şanzelize'yi kapatmaya hazırlanıyorPARİS - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, başkent Paris'in en ünlü caddesi Champs Elysees'yi (Şanzelize) tüm eylemlere kapatmaya hazırlanıyor.

- Macron, Şanzelize'yi kapatmaya hazırlanıyor

PARİS - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, başkent Paris'in en ünlü caddesi Champs Elysees'yi (Şanzelize) tüm eylemlere kapatmaya hazırlanıyor.
Fransa'da Kasım ayından beri her Cumartesi günü düzenlenen Sarı Yelekliler eylemlerinde şiddetin tekrar yükselmesi üzerine Fransa'da radikal kararlar alınıyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, başkent Paris'in sembolü Champs Elysees Caddesinde (Şanzelize) yapılacak tüm eylemleri yasaklamaya hazırlanıyor.
Geçtiğimiz Cumartesi günü Sarı Yeleklilerin yine ünlü Champs Elysees Caddesinde gazete stantlarını, araçları ve bir mağazayı yakması üzerine Cumhurbaşkanı Macron, İçişleri ve Adalet Bakanıyla bir araya geldi. Macron, önümüzdeki Cumartesi gününe "güçlü önlemler" alacağını açıklayarak, göstericiler gözdağı verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 03:45 Kaynak: İHA

Emmanuel Macron, Fransa, Cumhurbaşkanı, Şanzelize Caddesi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan Antalya'da Son Dakika! Hollanda Polisi, Utrecht Saldırganının Türk Olduğunu Açıkladı Son Dakika! Benzine Bir Haftada İkinci Zam Geldi Yenilenen Kapıköy Gümrük Kapısı Hizmete Açılıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.3.2019 16:36:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Macron, Şanzelize'yi Kapatmaya Hazırlanıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]