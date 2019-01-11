Son Dakika Haberleri: Macron Sarı Yelekli Eylemleri Nedeniyle Davos'a Katılmayacak

Macron Sarı Yelekli Eylemleri Nedeniyle Davos'a Katılmayacak

40 dakika önce

– Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sarı yelekliler eylemleri nedeniyle, İsviçre'nin Davos kentinde düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'na (WEF) katılmayacak.

Macron Sarı Yelekli Eylemleri Nedeniyle Davos'a Katılmayacak, System.String[]
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sarı yelekliler eylemleri nedeniyle, İsviçre'nin Davos kentinde düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'na (WEF) katılmayacak.

Fransa Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, etkinliğe katılamamasında ana neden olarak sarı yelekliler eylemleri gösterilen Macron'un, 21 Ocak'ta Versailles'da iş dünyası liderleriyle Choose France forumuna ev sahipliği yapacağı duyuruldu.

ABD Başkanı Donald Trump da ABD hükümetinin kapalı olması sebebiyle foruma katılamayacağını açıklamıştı. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 03:51 Kaynak: DHA

Cumhurbaşkanı, İsviçre, Fransa, Ekonomi
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