Son Dakika Haberleri: Macron, Sisi ile İnsan Haklarını Görüşecek

Macron, Sisi ile İnsan Haklarını Görüşecek

45 dakika önce

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron resmi ziyarette bulunmak üzere geldiği Mısır'da Cumhurbaşkanı Abdulfettah Es-Sisi ile insan haklarını görüşecek.

Macron, Sisi ile İnsan Haklarını Görüşecek, System.String[]
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron resmi ziyarette bulunmak üzere geldiği Mısır'da Cumhurbaşkanı Abdulfettah Es- Sisi ile insan haklarını görüşecek.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron dün resmi ziyarette bulunmak üzere Mısır'ın başkenti Kahire'ye geldi. Macron ve eşi Brigitte Macron, Cumhurbaşkanı Abdulfettah Es-Sisi ve eşi Entissar El-Sisi tarafından Kahire'deki Ittihadiya Başkanlık Sarayı'nda karşılandı. Daha sonra Macron ve Es- Sisi ikili görüşmelere geçecek.

Dün Kahire'ye geldikten kısa bir süre sonra gazetecilere konuşan Macron, Es-Sisi ile insan hakları konusunda daha açık konuşacağını söyledi. Macron, "Es-Sisi, Paris'i Ekim 2017'de ziyaret ettiğinden beri Mısır'da insan hakları daha kötüye gitti. Ben şu anki politikaların entelektüeller ve Mısır'ın sivil toplumu tarafından Mübarek rejiminden daha sert algılandığını düşünüyorum. Benim çizgim, kararlılık ve egemenliğe saygı duymaktır ancak burada olanlar tehdit edici" ifadelerini kullandı. - KAHİRE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 04:48 Kaynak: İHA

Emmanuel Macron, Cumhurbaşkanı, Fransa, Mısır, Politika
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