Macron, "soykırım" tanımını kullanarak Ukrayna'ya yardım yapılmış olmadığını söyledi - Son Dakika

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "soykırım" tanımını kullanarak Ukrayna'ya yardım yapılmış olmadığını, bu tanımın siyasetçiler değil, hukukçular tarafından yapılması gerektiğini belirtti.

Macron, France Bleu radyosunda yaptığı açıklamada, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bu sabah telefonda görüştüğünü ve bu akşam bir kez daha görüşeceğini kaydetti.

"Soykırım" tanımını kullanarak Ukrayna'ya yardım yapılmış olmadığını ifade eden Marcon, bu tanımın siyasetçiler değil, hukukçular tarafından yapılması gerektiğini vurguladı.

Emmanuel Macron, "( Rusya'nın Ukrayna'ya yaptığı) Soykırım ise bunu bu şekilde tanımlayan ülkelerin uluslararası anlaşmalar gereği müdahale etmesi ve savaşta taraf olması gerekiyor. Bunu istiyorlar mı? İnanmıyorum." dedi.

Sözlü olarak gerilimin artmasının Ukrayna'ya fayda sağlamayacağını aktaran Macron, daha önce yaptığı açıklamada soykırım tanımını kullanmayı reddetmişti.