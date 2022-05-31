Macron, tahılın Ukrayna dışına çıkarılmasında Türkiye'nin rolüne işaret etti

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna'daki tahılın ülke dışına çıkarılmasında Türkiye'nin önemli bir rol üstlendiğini söyledi.

Macron, Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi sonrası basına yaptığı açıklamada, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin AB'nin aldığı yeni kararların yanı sıra birçok meseleye değindi.

Fransa'nın Afrika Birliği dönem başkanı Senegal ile gıda güvenliği konusunda görüştüğünü belirten Macron, kısa vadede Birleşmiş Milletler (BM) himayesinde, Türkiye'nin yardımıyla Ukrayna'daki 20 milyon ton tahılı ülkeden çıkarmaya çalıştıklarını ifade etti.

Macron, Türkiye'nin konumu ve Karadeniz ile ilgili anlaşmalar kapsamında önemli bir role sahip olduğuna dikkati çekerek tahıl ve buğdayın Ukrayna dışına çıkarılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki görüşmelerden olumlu sonuçlar alındığını ifade etti.

Fransa Cumhurbaşkanı, sorunun gelecek günlerde çözüme kavuşturulmasını umduğunu belirterek Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy'in bu konudaki duruşunu ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in çözüm arayışlarını takdirle karşıladığını kaydetti.

Adalar meselesi

Macron, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in Doğu Ege Adalarına ilişkin "meşru endişeler" taşıdığını, çok sayıda Türk yetkilinin Yunanistan'ın adalar üzerindeki egemenliğini sorgulayan açıklamalarda bulunduğunu da savundu.

AB'nin, özellikle Fransa'nın Yunanistan'a desteğinin devam edeceğini belirten Macron, "Bugün kimse, (AB) üyesi bir devletin egemenliğini tehlikeye atamaz. Bu ifadelerin en kısa sürede kınanması gerekiyor." ifadesini kullandı.

Miçotakis de zirvede Türkiye'nin kınanmasını talep etti

Yunanistan Başbakanı Miçotakis de Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerginliğin devam etmesi halinde AB'den Türkiye'nin kınanmasını talep etti.

AB Liderler Zirvesi sonrasında düzenlenen basın toplantısında konuşan Miçotakis, "Türkiye'nin bu mantık dışı ve sonuçsuz stratejide ısrar etmesi durumunda bu konunun, haziran ayındaki AB Zirvesinde konuşulmasını talep ettim. Sonuç bildirgesinde, Türkiye'nin bu yeni, gereksiz ve faydasız provokasyonunun kınanmasına ilişkin net ve kesin bir beyan konulmasını istedim." diye konuştu.

Kiryakos Miçotakis, Yunanistan'ın Avrupa'da denizcilikte önde gelen ülkelerden biri olduğunu, dolayısıyla Ukrayna'dan tahılın çıkarılmasında Yunan gemilerinin önemli rol oynayabileceğini de savundu.