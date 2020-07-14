Macron, tecavüzle suçlanan İçişleri Bakanı Darmanin'i savundu - Son Dakika

Macron, tecavüzle suçlanan İçişleri Bakanı Darmanin'i savundu

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, tecavüzle suçlanan yeni İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'in masumiyet karinesinden faydalandığını söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, tecavüzle suçlanan yeni İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'in masumiyet karinesinden faydalandığını söyledi.

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Macron, Elysee Sarayı'nda TF1 ve France 2'nin canlı yayınına katılarak gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kadına karşı şiddetle kararlı mücadele edileceğini ifade eden Macron, tecavüzle suçlanan Darmanin'in masumiyet karinesinden faydalandığını dile getirdi.

Macron, Darmanin'a karşı verilen tepkileri anladığını, kendisinin de uyguladığı politikalarla Fransızları ikna etmeyi başaramadığını kabul etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının hızlandığına dair belirtilerin bulunduğunu kaydeden Macron, ağustos itibarıyla kapalı alanlarda maske kullanımının zorunlu hale gelmesini istediğini kaydetti.

Kovid-19'a yakalanması halinde "klorokin" kullanmayacağını belirten Macron, olası ikinci dalgaya karşı hazırlıkların tamamlandığını vurguladı.

Macron, ülkede toplumsal olaylara neden olan emeklilik reformunda değişiklik yapılacağının altını çizerek, salgının yol açtığı ekonomik kriz sebebiyle de işsizliğin önemli ölçüde artmasını beklediklerini aktardı.

2018'de soruşturma açılmıştı

Darmanin hakkında Ocak 2018'de tecavüz suçlamasıyla soruşturma açılmıştı. Soruşturma, 2009'da Darmanin tarafından tecavüze uğradığını öne süren kadının Paris Savcılığına suç duyurusunda bulunmasıyla açılmıştı.

Paris Savcılığı, Şubat 2018'de Darmanin'e yönelik tecavüz suçlamasıyla ilgili soruşturmada takipsizlik kararı almıştı ancak Paris Temyiz Mahkemesi, 9 Haziran'da soruşturmanın tekrar açılmasına karar vermişti.

Darmanin, geçen hafta Başbakanlık görevine getirilen Castex'in hükümetinde, İçişleri Bakanı olarak atanmıştı.

Gerald Darmanin, Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanı, Fransa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 16:23 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Macron, tecavüzle suçlanan İçişleri Bakanı Darmanin'i savundu - Son Dakika
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