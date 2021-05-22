Macron, Tokyo Olimpiyatları açılış seremonisine katılacak - Son Dakika

Macron, Tokyo Olimpiyatları açılış seremonisine katılacak

22.05.2021 10:04
Macron, Tokyo Olimpiyatları açılış seremonisine katılacak, System.String[]

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 23 Temmuz'da gerçekleştirilecek Tokyo Olimpiyatları açılış seremonisine katılacağı bildirildi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 23 Temmuz'da gerçekleştirilecek Tokyo Olimpiyatları açılış seremonisine katılacağı bildirildi.

Covid-19 salgını nedeniyle 2021 yılına ertelenen Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları için geri sayım sürerken, dev organizasyona katılacak ülke liderlerinin isimleri netleşmeye başladı. Fransa Spor Bakanı Roxana Maracineanu katıldığı bir radyo programında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 23 Temmuz'da gerçekleştirilecek Tokyo Olimpiyatları açılış seremonisine katılacağını açıkladı. Covid-19 riskine rağmen oyunların yapılıp yapılmayacağı şeklindeki soru üzerine Japonya Başbakanı Yoshihide Suga ve organizasyon komitesinin riski en aza indirmek için çalıştığını söyleyen Maracineanu, Fransa'nın hazırlıkların bir parçası olarak sporcularını aşıladığını da vurguladı. Maracineanu ayrıca, kendisi ve bir diğer kabine üyesinin de olimpiyatlar için Japonya'yı ziyaret etmeyi planladığını ifade etti.

Sayılı gün kaldı

2020 Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları dünya kamuoyunun Covid-19 salgını nedeniyle dile getirdiği endişelerin ardından bu yıla ertelenmiş, olimpiyat oyunlarının 23 Temmuz-8 Ağustos 2021, paralimpik oyunlarının ise 24 Ağustos-5 Eylül 2021 tarihleri arasında gerçekleştirileceği açıklanmıştı. Tokyo Olimpiyatları'nın açılışına sayılı günler kala ülkede Covid-19 vakalarında yeterli düşüşün sağlanamaması, dev organizasyonu Japonya ve dünya kamuoyunda yeniden tartışma konusu haline getirmişti. Bazı kesimler ülkeye 11 bin sporcuyu çekecek etkinliğin salgın nedeniyle iptal edilmesi gerektiği yönündeki taleplerini dile getirmişti. Japonya hükümeti ve IOC ise organizasyonun erteleme kararının ardından planlandığı haliyle ve güvenli bir şekilde gerçekleştirileceğine dair kararlılığını yinelemişti.

Japonya'da Covid-19 vakalarının toplam sayısı dün itibariyle 711 bin 181'e, can kaybı sayısı ise 12 bin 173'e yükselmişti. - TOKYO

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Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Macron, Tokyo Olimpiyatları açılış seremonisine katılacak - Son Dakika


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