Macron, Trump ile Süleymani'nin öldürülmesini görüştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Macron, Trump ile Süleymani'nin öldürülmesini görüştü - Son Dakika

Macron, Trump ile Süleymani'nin öldürülmesini görüştü

6 saat önce

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı telefon görüşmesinde, İran'ın bölgede istikrarsızlığı ve tansiyonu artırabilecek askeri adımlardan kaçınması gerektiğini söylediği belirtildi.

Macron, Trump ile Süleymani'nin öldürülmesini görüştü, System.String[]

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı telefon görüşmesinde, İran'ın bölgede istikrarsızlığı ve tansiyonu artırabilecek askeri adımlardan kaçınması gerektiğini söylediği belirtildi.

Elysee Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Macron, Trump ile telefonda görüştü.

Macron görüşmede, İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü'nün bölgede istikrarsızlaştırma faaliyetleri yürüttüğünü belirterek, bu durumdan endişe duyduğunu ifade etti.

İran'ın bölgede istikrarsızlığı ve tansiyonu artırabilecek askeri adımlardan kaçınması gerektiğini vurgulayan Macron, bölgede tansiyonun düşmesi için Fransa'nın bölgesel ve uluslararası ortaklarıyla çalışmaya devam edeceğini kaydetti.

Macron, bölgede istikrarın sağlanması için önceliğin, Irak'ın egemenliğine saygı gösterilerek DEAŞ'a karşı Uluslararası Koalisyonunun faaliyetlerine verilmesi gerektiğini belirtti.

İranlı komutanın öldürülmesi

ABD Savunma Bakanlığı, 3 Ocak'ta, İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ile Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, Bağdat Havalimanı yakınında düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı.

Saldırıda, Süleymani ve Mühendis'in yanı sıra İranlı subayların da aralarında bulunduğu 10 kişi hayatını kaybetmişti.

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, ülkede 3 gün ulusal yas ilan ederek, "ABD güçlerine sert karşılık verileceğini" açıklamıştı.

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Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 12:10 Kaynak: AA
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