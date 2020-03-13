Macron, Trump'la koronavirüsü görüştü - Son Dakika
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Macron, Trump'la koronavirüsü görüştü

6 saat önce

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, telefonla görüştüğü ABD Başkanı Donald Trump ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) konusunu ele aldı.

Macron, Trump'la koronavirüsü görüştü, System.String[]

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, telefonla görüştüğü ABD Başkanı Donald Trump ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) konusunu ele aldı.

Macron, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Trump ve G7 yöneticileriyle telefonda görüştüğünü belirtti.

Pazartesi günü koronavirüs salgını hakkında video konferansla olağanüstü G7 Zirvesi gerçekleştireceklerini ifade eden Macron, koronavirüsle mücadele kapsamında aşı ve tedavi konusunda çabalarını koordine edeceklerini ve ekonomik çözüm bulmaya çalışacaklarını kaydetti.

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Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 09:20 Kaynak: AA
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