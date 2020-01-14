Macron, tüm polislerin eylemcilere şiddet uygulamadığını savundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Macron, tüm polislerin eylemcilere şiddet uygulamadığını savundu - Son Dakika

Macron, tüm polislerin eylemcilere şiddet uygulamadığını savundu

6 saat önce

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bazı polislerin kabul edilemez davranışlarda bulunduğunu ancak tüm polislerin eylemcilere şiddet uyguladığını söylemenin doğru olmadığını belirtti.

Macron, tüm polislerin eylemcilere şiddet uygulamadığını savundu, System.String[]

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bazı polislerin kabul edilemez davranışlarda bulunduğunu ancak tüm polislerin eylemcilere şiddet uyguladığını söylemenin doğru olmadığını belirtti.

Macron, ziyarette bulunduğu Pau kentinde, ülkede tartışma konusu olan polis şiddetine ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Bazı polislerin kabul edilemez davranışlarda bulunduğu vurgulayan Macron, ancak tüm polislerin göstericilere şiddet uyguladığını söylemenin doğru olmadığını savundu.

Macron, eylemlerde polis şiddetini önlemek için İçişleri Bakanı Christophe Castaner'den somut öneriler beklediğini dile getirdi.

Fransa Cumhurbaşkanı, polis şiddetine ilişkin yapılan tartışmaların, güvenlik güçlerine uygulanan şiddeti gölgelememesi gerektiğini, güvenlik güçlerinin de şiddete maruz kaldığını ifade etti.

Paris Savcılığı, 9 Ocak'ta emeklilik reformuna karşı Paris'te düzenlenen gösteride polisin göstericilere uyguladığı şiddet olaylarına ilişkin 3 farklı soruşturma açmıştı.

Sarı yeleklilerin gösterilerinin başladığı günden bu yana polisin eylemcilere uyguladığı şiddet tartışma konusu oluyor. İlk kez geçen ay 2 polis, göstericilere şiddet uyguladıkları gerekçesiyle cezalandırılmıştı. Bir polise 4 ay tecilli hapis ve bin avro ceza verilmiş, diğer polis ise 2 ay tecilli hapis cezasına çarptırılmıştı.

Ulusal Polis Soruşturma Birimi (IGPN), polisin eylemlerde şiddet uyguladığı şüphesiyle 313 adli soruşturma başlatmıştı.

Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner, daha önce yaptığı açıklamada, eylemlerde polisin müdahalesi nedeniyle 4 kişinin gözünden yaralandığını itiraf etmişti.

Son 1 yılda düzenlenen gösterilerde polis müdahalesi sonucu 1 kişi ölmüş, 26 kişi gözünü kaybetmiş, 5 kişinin eli kopmuş, yaklaşık 500 kişi yaralanmıştı.

AA Foto Muhabiri Mustafa Yalçın, 5 Aralık'ta Paris'teki emeklilik reformu protestolarını takip ederken Fransız polisin kullandığı plastik bombanın isabet etmesi sonucu gözünden yaralanmıştı.

AA Foto Muhabiri Dursun Aydemir de Paris'te 9 Ocak'taki gösteride polisin attığı gaz kapsülünün bacağına isabet etmesi sonucu yaralanmıştı.

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Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 07:32 Kaynak: AA
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