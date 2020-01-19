Macron: Türkiye, Libya'ya Suriyeli savaşçı göndermeye son vermeli - Son Dakika
Son Dakika Dünya Macron: Türkiye, Libya'ya Suriyeli savaşçı göndermeye son vermeli - Son Dakika Dünya

Macron: Türkiye, Libya'ya Suriyeli savaşçı göndermeye son vermeli

14 dakika önce

Libya'da kalıcı ateşkes ve siyasi sürecin başlatılması amacıyla Berlin'de düzenlenen uluslararası konferans başladı. Konferansta konuşan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye'den Libya'ya Suriyeli savaşçı göndermemesini istedi

Macron: Türkiye, Libya'ya Suriyeli savaşçı göndermeye son vermeli, System.String[]

Libya'da kalıcı ateşkes ve siyasi sürecin başlatılması amacıyla Berlin'de düzenlenen uluslararası konferans başladı. Konferansta konuşan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye'den Libya'ya 'Suriyeli savaşçı göndermeye son vermesini' istedi.


Macron, "Trablus kentine Suriyeli ve yabancı savaşçıların getirilmesinin beni ne kadar endişelendirdiğini dile getirmek zorundayım. Bunun sona ermesi gerekiyor" açıklamalarında bulundu.

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Türkiye, Berlin, Libya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 07:15 
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