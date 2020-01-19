Son Dakika › Dünya › Macron: Türkiye, Libya'ya Suriyeli savaşçı göndermeye son vermeli - Son Dakika Dünya
Macron: Türkiye, Libya'ya Suriyeli savaşçı göndermeye son vermeli
14 dakika önce
Libya'da kalıcı ateşkes ve siyasi sürecin başlatılması amacıyla Berlin'de düzenlenen uluslararası konferans başladı. Konferansta konuşan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye'den Libya'ya Suriyeli savaşçı göndermemesini istedi
Libya'da kalıcı ateşkes ve siyasi sürecin başlatılması amacıyla Berlin'de düzenlenen uluslararası konferans başladı. Konferansta konuşan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye'den Libya'ya 'Suriyeli savaşçı göndermeye son vermesini' istedi.
Macron, "Trablus kentine Suriyeli ve yabancı savaşçıların getirilmesinin beni ne kadar endişelendirdiğini dile getirmek zorundayım. Bunun sona ermesi gerekiyor" açıklamalarında bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 07:15
Son Dakika Dünyanın kilitlendiği 11'li zirveden ilk fotoğraflar geldi Darbeci Hafter'den bir skandal hamle daha! Libya'nın güneyindeki petrol sahası kapatıldı Zirve öncesi aile fotoğrafı çekimi sırasında Macron'un telaşlı tavrı dikkat çekti Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, Osmanlı üzerinden Türkiye'ye gönderme yaptı