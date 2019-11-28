Macron: Türkiye, Suriye'de oldu bitti yapıp, aynı zamanda NATO'dan destek bekleyemez

Macron: Türkiye , Suriye 'de oldu bittiye getirip operasyon düzenlerken, aynı zamanda NATO'dan destek bekleyemez.

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AK Parti'den Macron'a terör tepkisi: Terör örgütünün üst düzey isimlerini en çok misafir eden kişi