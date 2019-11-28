Son Dakika Haberleri: Macron: Türkiye, Suriye'de oldu bitti yapıp, aynı zamanda NATO'dan destek bekleyemez
Son Dakika Dünya Macron: Türkiye, Suriye'de oldu bitti yapıp, aynı zamanda NATO'dan destek bekleyemez - Son Dakika Dünya

Macron: Türkiye, Suriye'de oldu bitti yapıp, aynı zamanda NATO'dan destek bekleyemez

6 saat önce

Macron: Türkiye, Suriye'de oldu bittiye getirip operasyon düzenlerken, aynı zamanda NATO'dan destek bekleyemez.

Macron: Türkiye, Suriye'de oldu bitti yapıp, aynı zamanda NATO'dan destek bekleyemez, System.String[]

Macron: Türkiye, Suriye'de oldu bittiye getirip operasyon düzenlerken, aynı zamanda NATO'dan destek bekleyemez.


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Türkiye, Suriye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 03:26 
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