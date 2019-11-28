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Macron: Türkiye, Suriye'de oldubitti yapıp aynı zamanda NATO'dan destek bekleyemez
6 saat önce
Macron: Türkiye, Suriye'de oldubittiye getirip operasyon düzenlerken, aynı zamanda NATO'dan destek bekleyemez.
Macron: Türkiye, Suriye'de oldubittiye getirip operasyon düzenlerken, aynı zamanda NATO'dan destek bekleyemez.
Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 08:36
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