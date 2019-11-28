Son Dakika Haberleri: Macron: Türkiye, Suriye'de oldubitti yapıp aynı zamanda NATO'dan destek bekleyemez
Son Dakika Dünya Macron: Türkiye, Suriye'de oldubitti yapıp aynı zamanda NATO'dan destek bekleyemez - Son Dakika Dünya

Macron: Türkiye, Suriye'de oldubitti yapıp aynı zamanda NATO'dan destek bekleyemez

6 saat önce

Macron: Türkiye, Suriye'de oldubittiye getirip operasyon düzenlerken, aynı zamanda NATO'dan destek bekleyemez.

">

Macron: Türkiye, Suriye'de oldubittiye getirip operasyon düzenlerken, aynı zamanda NATO'dan destek bekleyemez.

Macron: Türkiye, Suriye'de oldubitti yapıp aynı zamanda NATO'dan destek bekleyemez

Türkiye, Suriye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 08:36 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mark Mobius: Türkiye'de teknoloji şirketlerine yatırım yapmayı düşünüyoruz
AK Parti'den Macron'a terör tepkisi: Terör örgütünün üst düzey isimlerini en çok misafir eden kişi Yunan Dışişleri, Libya'yla imzalanan mutabakat nedeniyle Türkiye'nin Atina Büyükelçisi'ni bakanlığa çağırdı Hande Fırat canlı yayında rahatsızlandı, program yarıda kesildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2019 02:38:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Macron: Türkiye, Suriye'de oldubitti yapıp aynı zamanda NATO'dan destek bekleyemez
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]