- Macron: "Türkiye'ye saygı duyuyoruz ve diyalog kurmaya hazırız" - Son Dakika

- Macron: "Türkiye'ye saygı duyuyoruz ve diyalog kurmaya hazırız"

- Macron: "Türkiye'ye saygı duyuyoruz ve diyalog kurmaya hazırız" Birleşmiş Milletler 75. Genel Kurulu toplantısında konuşan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Doğu Akdeniz'deki duruma değinerek, "Türkiye'ye saygı duyuyoruz ve diyalog kurmaya hazırız" dedi.

- Macron: " Türkiye'ye saygı duyuyoruz ve diyalog kurmaya hazırız"

PARİS - Birleşmiş Milletler 75. Genel Kurulu toplantısında konuşan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Doğu Akdeniz'deki duruma değinerek, "Türkiye'ye saygı duyuyoruz ve diyalog kurmaya hazırız" dedi.

Birleşmiş Milletler 75. Genel Kurulu toplantısında sanal yolla ülke liderlerinin konuşmaları devam ediyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron konuşmasında dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınına yönelik, "Önümüzdeki aylarda kararlar vermemiz gerekecek ve bu kararlar dünyamızı ve vatandaşlarımızın hayatını etkileyecek. Bir gün mutlaka salgına çare bulunacak. Fakat çağımızın düzeninin bozulmasına mucizevi bir çare olmayacak. Hiçbir zaman uluslarımız bu kadar birbirine bağlı olmadı" dedi.

İran'a yönelik yaptırımlara değinen Macron, "Uygulanan strateji İran'ın nükleer silahlanmasına karşı garanti sağlanmıyor. İran'ın bölgedeki dengeleri bozmasına ve silahlanmasına karşı faydalı bir faaliyet planı inşa etmeliyiz" ifadelerini kullandı. "Kuzey Kore ile ilgili ABD'nin faaliyetlerine destek olduk, sonuçlarını henüz görmesek de inisiyatif önemliydi" diyen Macron, artık Kuzey Kore'nin nükleerden geri dönmeyecek şekilde vazgeçmesi gerektiğini vurguladı. Macron ayrıca, "Kimyasal silahın Avrupa, Rusya ve Suriye'de kullanımına tahammül göstermeyiz" dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Rusya'ya da seslenerek bir an önce muhalif siyasetçi Alexei Navalny'nin zehirlenme konusunun hızlı ve doğru şekilde aydınlatması gerektiğini ifade etti. Macron, Fransa'nın kırmızı çizgilere uyum konusunda hassas olduğunun altını çizdi.

Fransa'nın terör mağduru olduğunu söyleyen Macron, doğuda uluslararası koalisyonun yanında her daim "kuvvetle aktif" olacağını ifade etti. Macron, aynı zamanda Afrika'nın Sahel bölgesinde de El Kaide ve terör örgütü DEAŞ ile mücadeleye devam ettiklerini hatırlattı.

Lübnan'da yeni kabinenin kurulması konusunda halkın egemenliğine saygı gösterilmesi ve taleplerine destek olunması gerektiğini ifade eden Macron, ülkeye desteğini yineleyerek, "Lübnan dünyanın hazinesi, çünkü çeşitliliğin ve demokrasinin istisnası" şeklinde konuştu.

Macron, Suriye konusunda Cenevre görüşmelerinin yeniden başlamasının olumlu bir etap olduğunu söyleyerek, "Bu süreç yeni bir Anayasa'nın yazılması ile sınırlanamaz" dedi.

"Filistinlilerin haklarına kavuşmasını sağlayacak bir anlaşma gerekli"

İsrail'in Arap ülkeleri ile ilişkilerini normalleştirme adımlarına yönelik konuşan Macron, "İsrail'in Arap ülkeleri tarafından tanınmasından ben de memnuniyet duyuyorum, bu meşru bir tanıma. Fakat uzun ve adil bir barış için Filistinlilerin haklarına kavuşmasını sağlayacak bir anlaşma gerekli. Aşağılama ve egemenlik yoluyla inşa edilen bir barışa inanmıyorum" i ifadelerini kullandı.

"Türkiye'ye saygı duyuyoruz ve diyalog kurmaya hazırız"

Doğu Akdeniz'de yeniden karşı karşıya gelinmesini engellemek için etkin bir diyalog kurulması gerektiğini dile getiren Fransa Cumhurbaşkanı Macron, " Ajaccio'da AB ülkeleri bu yönde ifadede bulundular, Türkiye'ye saygı duyuyoruz ve diyaloğa girmeye hazırız. Fakat ondan beklentimiz AB egemenliğine ve uluslararası hukuka saygı duyup Libya ve Suriye'deki hareketlerine netlik getirmesi" şeklinde konuştu.

Macron, "Biz Avrupalılar diyaloğa, Akdeniz'de barışı inşa etmeye hazırız. Ama bu, en güçlünün mantığı ve göz dağı vermesi pahasına değil, uluslararası hukuka saygı, iş birliği ve müttefikler arası saygı ile olur. Bu prensipler tartışılamaz" dedi.

Uygur Türklerinin durumu ile ilgili de açıklama yapan Macron, "Fransa, Birleşmiş Milletler himayesi altında uluslararası bir misyonun Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ne gitmesini ve Uygur Müslüman azınlığının durumuna dair hepimizin endişeleri ile ilgilenmesini talep etti" diye konuştu.

- Macron: Türkiye'ye saygı duyuyoruz ve diyalog kurmaya hazırız

Birleşmiş Milletler, Cumhurbaşkanı, Türkiye, Fransa, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 23:35 - Kaynak: İHA

Son Dakika Politika - Macron: 'Türkiye'ye saygı duyuyoruz ve diyalog kurmaya hazırız' - Son Dakika


Son Dakika

WhatsApp'a "çoklu cihaz desteği" özelliği geliyor! Ekran görüntüleri de paylaşıldı Babaanne dizi izlemeye daldı, küvette unuttuğu torunu boğularak hayatını kaybetti Aleyna Çakır ve Gülay Uygun'un dosyalarını kapatan Müge Anlı'ya tepki yağıyor Serenay Sarıkaya'nın Instagram'dan paylaştığı deniz pozlarına beğeni yağdı Merkez Bankası'nın beklenti anketine göre emekli maaşlarında 344 liraya varan artış olacak Efsane yıldız Audrey Hepburn'ün nadir fotoğrafları satışa çıkarılıyor Türkiye'nin ilk korona hastasına tedavi gördüğü hastaneden dudak uçuklatan fatura 4 çocuk annesini evinde öldürdüler, olay yerine gelen kocası sinir krizi geçirdi
Türkiye'ye rakip olan 6 ülke, Doğu Akdeniz Gaz Forumu'nun kuruluşu için imzaları attı Türkiye'ye rakip olan 6 ülke, Doğu Akdeniz Gaz Forumu'nun kuruluşu için imzaları attı         
21:16
Çukur'da büyük sürpriz! 1. bölümde ölen Kahraman Koçovalı diziye geri döndü Çukur'da büyük sürpriz! 1. bölümde ölen Kahraman Koçovalı diziye geri döndü         
20:35
Spor yorumcusu Evren Turhan, Spor yorumcusu Evren Turhan, "Seninle aynı programa çıkmam" dediği Emre Bol'la aynı yayında yer aldı         
19:55
Müge Anlı, şüpheli şekilde ölen Aleyna Çakır ve Gülay Uygun'un dosyalarını kapattı Müge Anlı, şüpheli şekilde ölen Aleyna Çakır ve Gülay Uygun'un dosyalarını kapattı         
15:48
Arkadaşlık isteğini kabul etmeyen kadını öldüren şahıs, aynı silahla intihar etti Arkadaşlık isteğini kabul etmeyen kadını öldüren şahıs, aynı silahla intihar etti         
14:44
Ormanlık alanda cansız bedenine ulaşılan Duygu Çelikten'e annesinden acı veda Ormanlık alanda cansız bedenine ulaşılan Duygu Çelikten'e annesinden acı veda         
13:54
Fındık bahçesini ilaçlamak isterken zehirlenen talihsiz kadın: Yüzüme tiner atılmış gibi hissettim Fındık bahçesini ilaçlamak isterken zehirlenen talihsiz kadın: Yüzüme tiner atılmış gibi hissettim         
12:51
Türkiye'nin ilk korona hastasına tedavi gördüğü hastaneden dudak uçuklatan fatura Türkiye'nin ilk korona hastasına tedavi gördüğü hastaneden dudak uçuklatan fatura         
12:37
"Pır pır" sesleri duyduğu için hastaneye gitti, kulağından canlı sinek çıkarıldı         
11:53
4 çocuk annesini evinde öldürdüler, olay yerine gelen kocası sinir krizi geçirdi 4 çocuk annesini evinde öldürdüler, olay yerine gelen kocası sinir krizi geçirdi         
11:44
200 metre yol gitmemek için ters şeride giren tır sürücü, bir çiftin yaşamına son verdi 200 metre yol gitmemek için ters şeride giren tır sürücü, bir çiftin yaşamına son verdi         
10:56
Kilosu 700 TL'ye satılan reçine, köyden kente göçün önüne geçti Kilosu 700 TL'ye satılan reçine, köyden kente göçün önüne geçti         
10:36
Yürek burkan kaza! Polis memurunun şehit olduğu anlar kamerada Yürek burkan kaza! Polis memurunun şehit olduğu anlar kamerada         
10:21
Rasim Ozan Kütahyalı Rıdvan Dilmen'in sözlerine yanıt vermedi, sadece futbol konuşmak istedi Rasim Ozan Kütahyalı Rıdvan Dilmen'in sözlerine yanıt vermedi, sadece futbol konuşmak istedi         
10:21
3 kent için alarm verildi! Sağanak yağış geliyor 3 kent için alarm verildi! Sağanak yağış geliyor         
09:33
Rıdvan Dilmen'den Bakan Kasapoğlu'na: Bu FETÖ'cü arkadaşla yürümeye hakkınız yok Rıdvan Dilmen'den Bakan Kasapoğlu'na: Bu FETÖ'cü arkadaşla yürümeye hakkınız yok         
09:32
Fatih Altaylı'nın Fatih Altaylı'nın "500 bin TL maaş alıyor" iddiasına Ersin Düzen'den sert yanıt: İspatlayamazsan ne yapacaksın?         
08:59
Dünyaca ünlü isim David Beckham, eşi Victoria Beckham'ın kalçalarının videosunu paylaştı Dünyaca ünlü isim David Beckham, eşi Victoria Beckham'ın kalçalarının videosunu paylaştı         
08:18
Oyuncu Berkay Ateş, Çukur dizisinden ayrıldı Oyuncu Berkay Ateş, Çukur dizisinden ayrıldı         
07:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2020 03:47:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: - Macron: "Türkiye'ye saygı duyuyoruz ve diyalog kurmaya hazırız" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei