- Macron: "Türkiye'ye saygı duyuyoruz ve diyalog kurmaya hazırız" - Son Dakika

- Macron: " Türkiye'ye saygı duyuyoruz ve diyalog kurmaya hazırız"

PARİS - Birleşmiş Milletler 75. Genel Kurulu toplantısında konuşan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Doğu Akdeniz'deki duruma değinerek, "Türkiye'ye saygı duyuyoruz ve diyalog kurmaya hazırız" dedi.

Birleşmiş Milletler 75. Genel Kurulu toplantısında sanal yolla ülke liderlerinin konuşmaları devam ediyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron konuşmasında dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınına yönelik, "Önümüzdeki aylarda kararlar vermemiz gerekecek ve bu kararlar dünyamızı ve vatandaşlarımızın hayatını etkileyecek. Bir gün mutlaka salgına çare bulunacak. Fakat çağımızın düzeninin bozulmasına mucizevi bir çare olmayacak. Hiçbir zaman uluslarımız bu kadar birbirine bağlı olmadı" dedi.

İran'a yönelik yaptırımlara değinen Macron, "Uygulanan strateji İran'ın nükleer silahlanmasına karşı garanti sağlanmıyor. İran'ın bölgedeki dengeleri bozmasına ve silahlanmasına karşı faydalı bir faaliyet planı inşa etmeliyiz" ifadelerini kullandı. "Kuzey Kore ile ilgili ABD'nin faaliyetlerine destek olduk, sonuçlarını henüz görmesek de inisiyatif önemliydi" diyen Macron, artık Kuzey Kore'nin nükleerden geri dönmeyecek şekilde vazgeçmesi gerektiğini vurguladı. Macron ayrıca, "Kimyasal silahın Avrupa, Rusya ve Suriye'de kullanımına tahammül göstermeyiz" dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Rusya'ya da seslenerek bir an önce muhalif siyasetçi Alexei Navalny'nin zehirlenme konusunun hızlı ve doğru şekilde aydınlatması gerektiğini ifade etti. Macron, Fransa'nın kırmızı çizgilere uyum konusunda hassas olduğunun altını çizdi.

Fransa'nın terör mağduru olduğunu söyleyen Macron, doğuda uluslararası koalisyonun yanında her daim "kuvvetle aktif" olacağını ifade etti. Macron, aynı zamanda Afrika'nın Sahel bölgesinde de El Kaide ve terör örgütü DEAŞ ile mücadeleye devam ettiklerini hatırlattı.

Lübnan'da yeni kabinenin kurulması konusunda halkın egemenliğine saygı gösterilmesi ve taleplerine destek olunması gerektiğini ifade eden Macron, ülkeye desteğini yineleyerek, "Lübnan dünyanın hazinesi, çünkü çeşitliliğin ve demokrasinin istisnası" şeklinde konuştu.

Macron, Suriye konusunda Cenevre görüşmelerinin yeniden başlamasının olumlu bir etap olduğunu söyleyerek, "Bu süreç yeni bir Anayasa'nın yazılması ile sınırlanamaz" dedi.

"Filistinlilerin haklarına kavuşmasını sağlayacak bir anlaşma gerekli"

İsrail'in Arap ülkeleri ile ilişkilerini normalleştirme adımlarına yönelik konuşan Macron, "İsrail'in Arap ülkeleri tarafından tanınmasından ben de memnuniyet duyuyorum, bu meşru bir tanıma. Fakat uzun ve adil bir barış için Filistinlilerin haklarına kavuşmasını sağlayacak bir anlaşma gerekli. Aşağılama ve egemenlik yoluyla inşa edilen bir barışa inanmıyorum" i ifadelerini kullandı.

"Türkiye'ye saygı duyuyoruz ve diyalog kurmaya hazırız"

Doğu Akdeniz'de yeniden karşı karşıya gelinmesini engellemek için etkin bir diyalog kurulması gerektiğini dile getiren Fransa Cumhurbaşkanı Macron, " Ajaccio'da AB ülkeleri bu yönde ifadede bulundular, Türkiye'ye saygı duyuyoruz ve diyaloğa girmeye hazırız. Fakat ondan beklentimiz AB egemenliğine ve uluslararası hukuka saygı duyup Libya ve Suriye'deki hareketlerine netlik getirmesi" şeklinde konuştu.

Macron, "Biz Avrupalılar diyaloğa, Akdeniz'de barışı inşa etmeye hazırız. Ama bu, en güçlünün mantığı ve göz dağı vermesi pahasına değil, uluslararası hukuka saygı, iş birliği ve müttefikler arası saygı ile olur. Bu prensipler tartışılamaz" dedi.

Uygur Türklerinin durumu ile ilgili de açıklama yapan Macron, "Fransa, Birleşmiş Milletler himayesi altında uluslararası bir misyonun Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ne gitmesini ve Uygur Müslüman azınlığının durumuna dair hepimizin endişeleri ile ilgilenmesini talep etti" diye konuştu.