Macron, Ukrayna'da "savaş suçuna" dair net belirtiler olduğunu düşünüyor - Son Dakika
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Macron, Ukrayna'da "savaş suçuna" dair net belirtiler olduğunu düşünüyor

04.04.2022 18:41
Macron, Ukrayna'da "savaş suçuna" dair net belirtiler olduğunu düşünüyor

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna'da "savaş suçlarına" dair net belirtiler olduğunu söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna'da "savaş suçlarına" dair net belirtiler olduğunu söyledi.

France İnter radyosuna konuk olan Macron, Ukrayna'nın Buça kentinde öldürülen sivillere ilişkin görüntülerin tahammül edilemez olduğunu ve herkesi şoke ettiğini söyledi.

Buça'daki bu durumu şiddetle kınadığını belirten Fransa Cumhurbaşkanı, "(Ukrayna'da) savaş suçlarına dair net belirtiler var. Buça'da Rus ordusu vardı." diye konuştu.

Ukrayna makamlarına, yürüttükleri soruşturmalarda destek vermeye hazır olduklarını ilettiklerini ifade eden Macron, uluslararası adalet mekanizmasının da bu konuyu ele alması gerektiğine işaret etti.

Macron, bu suçları işleyenlerin hesap vermek zorunda olacağını dile getirdi.

Gazetecinin bu suçların faili olarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i mi kastettiği sorusuna Macron, "Sanırım Rus ordusu olduğu neredeyse tespit edildi. Adalet olmadan barış olmaz." yanıtını verdi.

"Buça'da yaşananlar (Rusya'ya karşı) yeni bir dizi yaptırım ve çok net tedbirler gerektiriyor." diyen Macron, yaptırımların kömür ve petrol alımını kapsayabileceğine işaret etti.

Başkent Kiev yakınlarındaki Buça şehrini Rus güçlerinden 1 Nisan'da kurtaran Ukrayna ordusu, binaları yıkılmış, sokakları ceset dolu bir şehirle karşılaşmıştı.

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cumhurbaşkanı, Ukrayna, Fransa, Savaş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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