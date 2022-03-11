Macron: "Ukrayna ile müzakereleri yeniden başlatması için Putin'i iknaya çalışıyoruz" - Son Dakika
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Macron: "Ukrayna ile müzakereleri yeniden başlatması için Putin'i iknaya çalışıyoruz"

11.03.2022 19:03
Macron: "Ukrayna ile müzakereleri yeniden başlatması için Putin'i iknaya çalışıyoruz"

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna ile müzakereleri yeniden başlatması için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i ikna etmeye çalıştıklarını belirtti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna ile müzakereleri yeniden başlatması için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i ikna etmeye çalıştıklarını belirtti.

Macron, Paris'teki Versailles Şatosu'nda düzenlenen gayriresmi Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'nin ardından, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Rusya'ya karşı hızlı ve yoğun yaptırım kararları aldıklarını ve bu ülkenin saldırılarına devam etmesi halinde yenilerini kararlaştırmaya hazır olduklarını anlatan Macron, Ukrayna'da ateşkes sağlanması ve askerlerini geri çekmesi için Rusya'ya karşı "baskıyı" sürdürdüklerini belirtti.

Macron, Rusya'nın saldırılarını durdurma konusunda Avrupa'nın güçsüz olup olmadığına yönelik soru üzerine, bu savaşa sahada yanıt vermeyeceklerini, Moskova'ya karşı savaşta olmadıklarını söyledi.

Avrupalıların savaşa Rusya'ya karşı yaptırım uygulayarak, Ukrayna'yı destekleyerek ve Rusya'yı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) izole etmek adına diplomatik eylemlerde bulunarak yanıt verdiğini ifade eden Macron, "Ukrayna ile müzakereleri yeniden başlatması için Putin'i ikna etmeye çalışıyoruz. Rusya'nın saldırılarını durdurması için gerekli önlemleri alacağız." dedi.

Macron, Avrupa'nın daha fazla egemen ve bağımsız olması gerektiğini, savunma konusunda da stratejisinin mayısa kadar belirleneceğini söyledi.

Doğal gaz, petrol ve kömür konusunda 2027'ye kadar Rusya'ya karşı bağımsızlığın kazanılması gerektiğini ifade eden Macron, Avrupa kıtasında barışı tesis etmenin AB üyesi ülkeler arasında birliği sağlamaktan geçtiğini dile getirdi.

Macron, Ukrayna, Moldova ve Gürcistan'ın AB'ye üyelik başvurusunun AB Komisyonu tarafından inceleneceğini kaydetti.

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Avrupa Birliği, Vladimir Putin, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Macron: 'Ukrayna ile müzakereleri yeniden başlatması için Putin'i iknaya çalışıyoruz' - Son Dakika


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