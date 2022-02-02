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Macron, Ukrayna konusunu görüşmek için Rusya'ya gidebileceğini bildirdi - Son Dakika

Macron, Ukrayna konusunu görüşmek için Rusya'ya gidebileceğini bildirdi

02.02.2022 23:50
Macron, Ukrayna konusunu görüşmek için Rusya'ya gidebileceğini bildirdi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya-Ukrayna krizine siyasi çözüm bulmak için Rusya'ya gidebileceğini söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya- Ukrayna krizine siyasi çözüm bulmak için Rusya'ya gidebileceğini söyledi.

Macron, Tourcoing kentinde Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerinin İçişleri Bakanları ile yapacağı toplantı öncesi gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Ukrayna'daki durumdan derin endişe duyduğunu ifade eden Macron, Ukrayna konusunda önceliğinin, gerilimin düşmesi ve Minsk Anlaşmaları temelinde siyasi çözüm bulmak olduğunu belirtti.

Macron, Rusya'ya ziyaret gerçekleştirebileceğini, bunun Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile gelecek saatlerde yapacağı telefon görüşmelerinin nasıl ilerleyeceğine bağlı olduğunu kaydetti.

Emmanuel Macron, ilerleyen saatlerde ayrıca ABD Başkanı Joe Biden ile de telefonda görüşeceğini söyledi.

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Emmanuel Macron, Ukrayna, Fransa, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Macron, Ukrayna konusunu görüşmek için Rusya'ya gidebileceğini bildirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Macron, Ukrayna konusunu görüşmek için Rusya'ya gidebileceğini bildirdi - Son Dakika
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