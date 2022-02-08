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Macron: "Ukrayna-Rusya krizine ilişkin somut çözümler bulunuyor" - Son Dakika

Macron: "Ukrayna-Rusya krizine ilişkin somut çözümler bulunuyor"

08.02.2022 18:11
Macron: "Ukrayna-Rusya krizine ilişkin somut çözümler bulunuyor"

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna-Rusya krizine ilişkin somut çözümlerin bulunduğunu belirtti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna- Rusya krizine ilişkin somut çözümlerin bulunduğunu belirtti.

Macron, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir araya geldi. İkili, görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Dün görüştüğü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Minsk Anlaşmalarına saygı göstermeyi yeniden taahhüt ettiğini ve gerilimin artmasına neden olmayacağını söylediğini ifade eden Macron, Zelenskiy'nin de bu anlaşmaları hayata geçirmeyi taahhüt ettiğini söyledi.

Macron, Zelenskiy'nin Ukrayna sınırlarındaki "askeri baskıya" karşı sergilediği "soğukkanlılıktan" duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ukrayna sınırında gerilimin artma riskinin bulunduğunu ifade eden Macron, Rusya ve Ukrayna'ya ziyaretler gerçekleştirerek Avrupa kıtasında düzen, istikrar ve güvenlik tesis etmeyi hedeflediğini, Putin ve Zelenskiy ile yaptığı görüşmelerin bölgede istikrarı ve güvenliği sağlama yolunda ilerleme kaydedilmesine imkan verdiğini aktardı.

Macron, Ukrayna-Rusya krizine ilişkin somut çözümlerin bulunduğunu, bunu Zelenskiy ve Putin ile görüştüğünü dile getirdi.

Gelecek haftalarda ve aylarda durumun normale dönmesini ve gerilimin kalıcı şekilde düşmesini istediklerine işaret eden Macron, Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne önem verdiklerini kaydetti.

Fransa'nın Almanya ile Ukrayna ve Rusya arasındaki krize son vermek için ara bulucu çabalarını sürdürmeye kararlı olduğunun altını çizen Macron, Normandiya Formatı (Rusya, Almanya, Fransa ve Ukrayna) ülke liderlerinin danışmanlarının 10 Şubat'ta Berlin'de bir araya geleceği bilgisini paylaştı.

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Vladimir Putin, Ukrayna, Fransa, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Macron: 'Ukrayna-Rusya krizine ilişkin somut çözümler bulunuyor' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Macron: "Ukrayna-Rusya krizine ilişkin somut çözümler bulunuyor" - Son Dakika
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