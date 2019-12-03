Son Dakika Haberleri: Macron: 'Ulusal güvenlik adına Türkiye'nin IŞİD savaşçılarıyla ilgili belirsizliği çözülmeli'
Son Dakika Dünya Macron: 'Ulusal güvenlik adına Türkiye'nin IŞİD savaşçılarıyla ilgili belirsizliği çözülmeli' - Son Dakika Dünya

Macron: 'Ulusal güvenlik adına Türkiye'nin IŞİD savaşçılarıyla ilgili belirsizliği çözülmeli'

6 saat önce

NATO'nun 70'inci yıl dönümü kapsamında yapılan Liderler Zirvesi Türkiye'nin Fransa ve Amerika Birleşik Devletleri ile yaşadığı görüş ayrılıklarının gölgesinde başladıView on euronews.

">

NATO'nun 70'inci yıl dönümü kapsamında yapılan Liderler Zirvesi Türkiye'nin Fransa ve Amerika Birleşik Devletleri ile yaşadığı görüş ayrılıklarının gölgesinde başladıView on euronews

Macron: 'Ulusal güvenlik adına Türkiye'nin IŞİD savaşçılarıyla ilgili belirsizliği çözülmeli'

Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Fransa, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 07:54 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Trump'tan Temsilciler Meclisi Üyesi Adam Schiff ile ilgili soruya yanıt: O meczup bir insan
İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan NATO Zirvesi açıklaması: Müttefiklerimiz Türkiye'yi desteklemeli Kıvanç'ın elenmesinin ardından Demet Akalın, MasterChef'e geri döndü ABD Temsilciler Meclisi, Trump hakkındaki azil raporunu açıkladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2019 02:29:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Macron: 'Ulusal güvenlik adına Türkiye'nin IŞİD savaşçılarıyla ilgili belirsizliği çözülmeli'
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]