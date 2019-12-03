Son Dakika Haberleri: Macron: 'Ulusal güvenlik adına Türkiye'nin IŞİD savaşçılarıyla ilgili belirsizliği çözülmeli'
Son Dakika Dünya Macron: 'Ulusal güvenlik adına Türkiye'nin IŞİD savaşçılarıyla ilgili belirsizliği çözülmeli' - Son Dakika Dünya

Macron: 'Ulusal güvenlik adına Türkiye'nin IŞİD savaşçılarıyla ilgili belirsizliği çözülmeli'

6 saat önce

NATO'nun 70'inci yıl dönümü kapsamında yapılan Liderler Zirvesi Türkiye'nin Fransa ve Amerika Birleşik Devletleri ile yaşadığı görüş ayrılıklarının gölgesinde başladı

Macron: 'Ulusal güvenlik adına Türkiye'nin IŞİD savaşçılarıyla ilgili belirsizliği çözülmeli', System.String[]

NATO'nun 70'inci yıl dönümü kapsamında yapılan Liderler Zirvesi Türkiye'nin Fransa ve Amerika Birleşik Devletleri ile yaşadığı görüş ayrılıklarının gölgesinde başladı.


ABD Başkanı Donald Trump'la görüşen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron NATO'nun beyin ölümüyle ilgili sözlerinin birçok kişiyi sarstığını fakat söylediklerinin arkasında durduğunu belirtti.

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Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Türkiye, Fransa, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 07:58 
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