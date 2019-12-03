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Macron: 'Ulusal güvenlik adına Türkiye'nin IŞİD savaşçılarıyla ilgili belirsizliği çözülmeli'
6 saat önce
NATO'nun 70'inci yıl dönümü kapsamında yapılan Liderler Zirvesi Türkiye'nin Fransa ve Amerika Birleşik Devletleri ile yaşadığı görüş ayrılıklarının gölgesinde başladı
Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 07:58
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