Macron: 'Ulusal güvenlik adına Türkiye'nin IŞİD savaşçılarıyla ilgili belirsizliği çözülmeli'

ABD Başkanı Donald Trump 'la görüşen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron NATO'nun beyin ölümüyle ilgili sözlerinin birçok kişiyi sarstığını fakat söylediklerinin arkasında durduğunu belirtti.

NATO'nun 70'inci yıl dönümü kapsamında yapılan Liderler Zirvesi Türkiye 'nin Fransa ve Amerika Birleşik Devletleri ile yaşadığı görüş ayrılıklarının gölgesinde başladı.

Haber Yayın Tarihi:

Trump'tan Temsilciler Meclisi Üyesi Adam Schiff ile ilgili soruya yanıt: O meczup bir insan