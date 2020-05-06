Macron'un aralıkta uyarılmasına rağmen Kovid-19'u ciddiye almadığı iddiası - Son Dakika

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un aralıkta Pekin Büyükelçisi Laurent Bili tarafından uyarılmasına rağmen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını ciddiye almadığı ileri sürüldü.

Le Canard Enchaine gazetesinin haberine göre, Fransa'nın Pekin Büyükelçisi Bili, Kovid-19'un ortaya çıktığı aralık ayında Cumhurbaşkanı Macron'u ve Dışişleri Bakanlığını virüsün tehlikeleri hakkında bilgilendirdi.

Macron'un ve Dışişleri Bakanlığının konuyu ciddiye almadığı belirtilen haberde, "Yeni tip koronavirüsün ortaya çıktığına dair bilgiler Paris'e ulaştığında, sorumluluk hisseden bir Cumhurbaşkanı maske, test ve solunum cihazı konularında hazırlık yapabilirdi." değerlendirilmesi yer aldı.

Maske, tıbbi malzeme, test ve solunum cihazı Fransa'nın Kovid-19 salgınıyla mücadelesinde en büyük sorunlardan birilerini oluşturuyor.

İlk Kovid-19 vakasının 27 Aralık'ta görüldüğü iddiası

Fransa'da ilk Kovid-19 vakasının 27 Aralık'ta görüldüğü öne sürülmüştü.

Başkent Paris'in banliyölerinden Bobigny'deki İbn Sina Hastanesi Acil Servisi Şefi Yves Cohen, BFMTV kanalına yaptığı açıklamada, 27 Aralık'ta solunum rahatsızlığı nedeniyle tedavi edilen kişide Kovid-19'a rastlandığını belirtmişti.

Fransa'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 25 bin 531'e, vaka sayısı ise 204 bin 659'a yükselmişti.