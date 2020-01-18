Macron'un bulunduğu tiyatro salonuna girmeye çalışan eylemcilerden protesto - Son Dakika
Son Dakika Güncel Macron'un bulunduğu tiyatro salonuna girmeye çalışan eylemcilerden protesto - Son Dakika

Macron'un bulunduğu tiyatro salonuna girmeye çalışan eylemcilerden protesto

48 dakika önce

Fransa'nın başkenti Paris'te emeklilik reformunu protesto eden eylemciler, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un içerisinde bulunduğu tiyatro salonuna girmeye çalıştı.

Macron'un bulunduğu tiyatro salonuna girmeye çalışan eylemcilerden protesto, System.String[]

Fransa'nın başkenti Paris'te emeklilik reformunu protesto eden eylemciler, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un içerisinde bulunduğu tiyatro salonuna girmeye çalıştı.

Fransız basınında yer alan haberlere göre, Macron'un Paris'teki bir tiyatro salonunda olduğuna ilişkin bazı gazeteciler tarafından sosyal medyada paylaşım yapılmasının ardından, onlarca eylemci tiyatro salonun önünde toplandı.

Emeklik reformunu protesto eden gösterciler, Macron karşıtı sloganlar attı. Göstericiler, tiyatro salonuna girmeye çalıştı ancak polis engeliyle karşılaştı.

Macron ise tiyatro salonundan güvenlik güçlerinin eşliğinde ayrılabildi.

Fransa'da 5 Aralık'tan bu yana Macron yönetiminin emeklilik reformuna karşı grev ve gösteriler düzenleniyor.

Fransa, Paris, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 04:38 Kaynak: AA
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