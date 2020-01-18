Macron'un bulunduğu tiyatro salonuna girmeye çalışan eylemcilerden protesto - Son Dakika

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Macron'un bulunduğu tiyatro salonuna girmeye çalışan eylemcilerden protesto
48 dakika önce
Fransa'nın başkenti Paris'te emeklilik reformunu protesto eden eylemciler, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un içerisinde bulunduğu tiyatro salonuna girmeye çalıştı.
Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 04:38 Kaynak: AA
Fransa'nın başkenti Paris'te emeklilik reformunu protesto eden eylemciler, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un içerisinde bulunduğu tiyatro salonuna girmeye çalıştı.
Fransız basınında yer alan haberlere göre, Macron'un Paris'teki bir tiyatro salonunda olduğuna ilişkin bazı gazeteciler tarafından sosyal medyada paylaşım yapılmasının ardından, onlarca eylemci tiyatro salonun önünde toplandı.
Emeklik reformunu protesto eden gösterciler, Macron karşıtı sloganlar attı. Göstericiler, tiyatro salonuna girmeye çalıştı ancak polis engeliyle karşılaştı.
Macron ise tiyatro salonundan güvenlik güçlerinin eşliğinde ayrılabildi.
Fransa'da 5 Aralık'tan bu yana Macron yönetiminin emeklilik reformuna karşı grev ve gösteriler düzenleniyor.
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