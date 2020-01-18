Macron'un bulunduğu yeri sosyal medyada paylaşan gazeteci gözaltına alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Macron'un bulunduğu yeri sosyal medyada paylaşan gazeteci gözaltına alındı - Son Dakika

Macron'un bulunduğu yeri sosyal medyada paylaşan gazeteci gözaltına alındı

6 saat önce

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un dün akşam başkent Paris'teki bir tiyatro salonunda olduğuna ilişkin sosyal medyada paylaşım yapan gazeteci Taha Bouhafs gözaltına alındı.

Macron'un bulunduğu yeri sosyal medyada paylaşan gazeteci gözaltına alındı, System.String[]

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un dün akşam başkent Paris'teki bir tiyatro salonunda olduğuna ilişkin sosyal medyada paylaşım yapan gazeteci Taha Bouhafs gözaltına alındı.

Fransız basınında çıkan haberlerde, Bouhafs'ın, Macron'un dün akşam Paris'teki bir tiyatro salonunda bulunduğunu sosyal medyada paylaştığı gerekçesiyle gözaltına alındığı belirtildi.

Macron'un, dün akşam, Paris'teki bir tiyatro salonunda olduğuna ilişkin bazı gazeteciler tarafından sosyal medyada paylaşım yapılmasının ardından, onlarca eylemci tiyatro salonunun önünde toplanmıştı.

Emeklik reformunu protesto eden göstericiler, Macron karşıtı sloganlar atmıştı. Göstericiler, tiyatro salonuna girmeye çalışmış ancak polis engeliyle karşılaşmıştı.

Macron, tiyatro salonundan güvenlik güçlerinin eşliğinde ayrılabilmişti.

Bouhafs, Macron'un tiyatro salonunda bulunduğu sırada sosyal medya hesabında, "Şu an (Paris'teki) Bouffes du Nord tiyatro salonundayım. Fransa Cumhurbaşkanı'nın üç sıra arkasındayım. Bazı göstericiler buralarda ve herkesi buraya çağırıyor. Hazırlık yapılıyor. Bu akşam hareketli geçebilir." mesajını paylaşmıştı.

Cumhurbaşkanı, Paris, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 04:26 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Mustafa Cengiz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı öve öve bitiremedi: Hepimiz çok etkilendik
Didem Soydan, 'cinsel organ' hakkında yazdığı mesajı hatırlatan takipçisine sert çıktı 'Süper yenge' Irina Morozyuk'un yatak odası paylaşımları olay oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kanal İstanbul'la ilgili yaptığı arsa çıkışına İmamoğlu'ndan yanıt geldi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2020 23:04:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Macron'un bulunduğu yeri sosyal medyada paylaşan gazeteci gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]