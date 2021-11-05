Macron'un eski korumasına 3 yıl hapis cezası - Son Dakika

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un koruma işlerinden sorumlu eski Özel Kalem Müdürü Yardımcısı Alexandre Benalla, 2018'de 1 Mayıs protestocularına saldırdığı ve diplomatik pasaportunu yasa dışı şekilde kullandığı için 2'si askıya alınmış 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Paris Ceza Mahkemesi, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un koruma işlerinden sorumlu eski Özel Kalem Müdür Yardımcısı Alexandre Benalla'nın 1 Mayıs 2018 tarihindeki gösteriler sırasında 2 kişiyi darp etmekten ve diplomatik pasaportunu yasa dışı şekilde kullanmaktan açılan davasında karara vardı. Benalla, görevden alınmasının ardından 2 diplomatik pasaportunu 11 seyahatte yasa dışı şekilde kullanmak, hizmet pasaportu almak için sahte belge düzenlemek ve 2017 yılında yasa dışı silah taşımaktan suçlu bulundu. Benalla, 2'si askıya alınmış 3 yıl hapis, 500 euro para ve "kasıtlı şiddet", "silah taşıma yasağı" ve "diplomatik pasaport kullanımı" nedeniyle kamu hizmetinde görev yapmaktan 5 yıl men cezasına çarptırıldı.

Öte yandan Fransa'da yerel basın, 2018 Temmuz ayında Benalla'nın 1 Mayıs 2018'deki gösteriler sırasında polis gibi davranarak 2 kişiyi darp ettiğini gösteren görüntüleri yayınlamıştı. - PARİS