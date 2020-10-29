Macron?un fotoğrafına basıp çaylarını yudumluyorlar - Son Dakika

Macron?un fotoğrafına basıp çaylarını yudumluyorlar

29.10.2020 22:59
Macron?un fotoğrafına basıp çaylarını yudumluyorlar, System.String[]

MANİSA'da bir kahvehane esnafı, Fransız Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam karşıtı söylemlerine tepki göstererek, iş yerinin zeminine Macron'un fotoğrafını koydu.

MANİSA'da bir kahvehane esnafı, Fransız Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam karşıtı söylemlerine tepki göstererek, iş yerinin zeminine Macron'un fotoğrafını koydu. Macron'un fotoğrafına bastıktan sonra çaylarını yudumlayan müşteriler, işletme sahibine destek verdi.

Fransız Charlie Hebdo dergisinin Hazreti Muhammed'e hakaret eden karikatürünü savunan ve İslam karşıtı tutum sergileyen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a dünya genelinde tepkiler sürerken, bir tepki de Manisa'da kahvehane işleten esnaftan geldi. Şehzadeler ilçesi Adnan Menderes Mahallesi'nde kahvehane işleten Çetin Akar, dükkanın zeminine üzerinde 'Lanet üzerine olsun' yazılı Macron'un fotoğrafını koydu. İş yerinde çay içmek isteyen müşteriler, Fransız liderin yüzüne basarak geçiyor. Kahvehane işletmecisi Akar'ın bu tepkisi, müşterileri tarafından da büyük destek gördü.'BİZİM İBADETHANEMİZİ ÇİĞNEYEMEZLER?Kahvehane işletmecisi Çetin Akar, 'Buradaki amacım tüm dünyaya, ufak bir örnek vermek. Müslüman olarak biz bunu kaldıramayız. Şu lanet olası Macron, bizim ibadetlerimizi hiçbir şekilde çiğneyemez. Biz onların kilisesine, biz onların ibadethanesine bir şey yapıyor muyuz, yapmıyoruz. Olayın geldiği yeri görsünler. Onlar bizim ibadethanemizi çiğneyemezler, biz Müslüman olarak bunu kaldıramayız. Fransa halkına buradan sesleniyorum. Fransa, Macron'un halini buradan görün, yerlerdedir. Bu ona ufak bir uyarıdır, artık kendine gelsin. Din serbesttir. Yerlerde bunu herkes çiğner, artık gerisini onlar düşünsün. Hoşlarına gitti. Çünkü onlar da Müslüman olarak böyle bir şeyi kaldıramadılar. Güzel bir şekilde üzerinden geçtiler, beğendiler" diye konuştu.

Kahvehane müşterilerinden Abdulkadir Kuru, 'Bir Müslüman olarak Macron'a lanet okuduk. Macron'a tepki göstermek için fotoğrafının üzerine basıp yürüdük."  Bir diğer mahalle sakini Bişar Saknuk, 'Biz Müslümanlar olarak bu söylemlerden çok rahatsızız ve lanetliyoruz. Ülke olarak, Müslüman olarak Peygamber Efendimize dil uzatan, dinimize dil uzatanı biz şiddetle kınıyoruz, lanetliyoruz. Fotoğraflarını yerde gördüm ve çok mutlu oldum. Tekrar lanet getiriyorum. Bunu düşünene de teşekkür ediyorum" dedi.


Emmanuel Macron, Cumhurbaşkanı, Manisa, İslam, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Macron?un fotoğrafına basıp çaylarını yudumluyorlar - Son Dakika

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