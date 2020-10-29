Macron'un fotoğraflarını yere serip üzerinden geçtiler - Son Dakika

Macron'un fotoğraflarını yere serip üzerinden geçtiler

29.10.2020 20:28

Macron'un fotoğraflarını yere serip üzerinden geçtiler Manisa'da bir kahvehanede müşteriler Macron'un fotoğrafına basarak içeri giriyor Manisalı kahvehane işletmecisi Çetin Akar: "Fransa, Macron'un halini buradan görün, yerlerdedir" Manisa'da bir kahvehane işletmecisi Fransa Cumhurbaşkanı...

Macron'un fotoğraflarını yere serip üzerinden geçtiler

Manisa'da bir kahvehanede müşteriler Macron'un fotoğrafına basarak içeri giriyor

Manisalı kahvehane işletmecisi Çetin Akar: " Fransa, Macron'un halini buradan görün, yerlerdedir"

MANİSA - Manisa'da bir kahvehane işletmecisi Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a tepki göstermek amacıyla sıra dışı bir protestoya imza attı. Hazreti Muhammed'e hakaret eden, karikatürleri kamu binalarına yansıtan Macron'un fotoğraflarını kahvehanenin yerlerine sererek tepkisini ortaya koyan işletme sahibi Çetin Akar'a müşteriler de destek verdi.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı Adnan Menderes Mahallesi'nde Erzurum Kıraathanesini işleten Çetin Akar, işletmesinin yerlerine üzerinde 'Lanet üzerine olsun' yazan Macron'un fotoğraflarını serdi. Çay içmeye gelen vatandaşlar da Macron'un yerdeki fotoğraflarının üzerine basıp içeri girerek Macron'a tepki gösterdi.

Macron'un Müslümanlara yönelik yaptığı saldırılarının sınırları aştığını kaydeden kahveci esnafı Çetin Akar, "Buradaki amacım tüm dünyaya, ufak bir örnek vermek. Müslüman olarak biz bunu kaldıramayız. Şu lanet olası Macron, bizim ibadetlerimizi hiçbir şekilde çiğneyemez. Biz onların kilisesine, biz onların ibadethanesine bir şey yapıyor muyuz, yapmıyoruz. Olayın geldiği yeri görsünler. Onlar bizim ibadethanemizi çiğneyemezler, biz Müslüman olarak bunu kaldıramayız. Fransa halkına buradan sesleniyorum. Fransa, Macron'un halini buradan görün, yerlerdedir. Bu ona ufak bir uyarıdır, artık kendine gelsin. Bizim ibadethanelerimize karışmasın, ibadethanelerimizi çiğnemesin. Din serbesttir. Yerlerde bunu herkes çiğner, artık gerisini onlar düşünsün. Sen bizim ibadethanelerimizi bu şekilde çiğnersen, biz de seni bu şekilde çiğneriz diye düşündüm. Çokta mutlu oldum. Müşterilerim gerçekten çok memnun kaldılar. Hoşlarına gitti. Çünkü onlarda Müslüman olarak böyle bir şeyi kaldıramadılar. Güzel bir şekilde üzerinden geçtiler. Beğendiler" dedi.

Kahvehane müşterinden biri olan Abdulkadir Kuru, "Bir Müslüman olarak Macron'a lanet okuduk. Macron'a tepki göstermek için fotoğrafının üzerine basıp yürüdük" derken, bir diğer müşteri Bişar Saknuk, "Biz Müslümanlar olarak bu söylemlerden çok rahatsızız ve lanetliyoruz. Ülke olarak, Müslüman olarak Peygamber Efendimize dil uzatan, dinimize dil uzatanı biz şiddetle kınıyoruz, lanetliyoruz. Fotoğraflarını yerde gördüm ve çok mutlu oldum. Tekrar lanet getiriyorum. Bunu düşünene de teşekkür ediyorum" diyerek tepkisini dile getirdi.

Macron'un fotoğraflarını yere serip üzerinden geçtiler
Macron'un fotoğraflarını yere serip üzerinden geçtiler
Macron'un fotoğraflarını yere serip üzerinden geçtiler
Macron'un fotoğraflarını yere serip üzerinden geçtiler

Cumhurbaşkanı, Müslüman, Manisa, Fransa, Genel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Macron'un fotoğraflarını yere serip üzerinden geçtiler - Son Dakika

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