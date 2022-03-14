Macron'un havacı kıyafetli fotoğrafları "Zelenskiy'e özenme" şeklinde yorumlandı - Son Dakika
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Macron'un havacı kıyafetli fotoğrafları "Zelenskiy'e özenme" şeklinde yorumlandı

14.03.2022 19:05
Macron'un havacı kıyafetli fotoğrafları "Zelenskiy'e özenme" şeklinde yorumlandı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Fransız Hava Kuvvetlerine bağlı paraşütçülerin armasını taşıyan kıyafet giydiği görseller, sosyal medyada "Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e özenme" şeklinde değerlendirildi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Fransız Hava Kuvvetlerine bağlı paraşütçülerin armasını taşıyan kıyafet giydiği görseller, sosyal medyada "Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e özenme" şeklinde değerlendirildi.

Elysee Sarayı resmi fotoğrafçısı Soazig de la Moissonniere, Instagram hesabından Macron'un dün yaptığı uluslararası telefon görüşmeleri sırasındaki fotoğraflarını paylaştı.

Fotoğraflarda, Fransız Hava Kuvvetlerine bağlı N10 özel biriminin paraşütçü armasını taşıyan kapüşonlu kıyafeti giydiği görülen Macron için sosyal medyada aralarında medya mensuplarının da bulunduğu çok sayıda kişi "Zelenskiy etkisi" yorumunda bulundu.

Ülkede nisanda yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olan Macron'un reklam çalışması olarak da görülen fotoğraflar, başka bir kullanıcının da "savaşın ortasındaki bir ülkenin cumhurbaşkanını taklit etmeye çalışmak çocukça" şeklindeki tepkisini çekti.

Diğer bir kullanıcı da "Macron'un müstesna bir Fransız Zelenskiy'si imajı vermek istediği" değerlendirmesini yaptı.

Öte yandan Fransız araştırmacı haber sitesi Mediapart'ın dün yayımladığı ve Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 2019'dan bu yana peruk kullandığına dair iddiaların yer aldığı haberi, ülkede gündem olmuştu.

Gazete, haberi bugün sitesinden kaldırdı.

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Zelenskiy: '19 gündür kahramanca direniyoruz' Zelenskiy: '19 gündür kahramanca direniyoruz'

Vladimir Zelenskiy, Emmanuel Macron, cumhurbaşkanı, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Macron'un havacı kıyafetli fotoğrafları 'Zelenskiy'e özenme' şeklinde yorumlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Macron'un havacı kıyafetli fotoğrafları "Zelenskiy'e özenme" şeklinde yorumlandı - Son Dakika
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