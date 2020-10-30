Macron'un İslam karşıtı tutumu Lübnan'da protesto edildi (2) - Son Dakika

Macron'un İslam karşıtı tutumu Lübnan'da protesto edildi (2)
30.10.2020 17:14
Pankartlar taşıyan Lübnanlı protestocular Protestocuların slogan atması Protestodan detaylar Protestocular ile röportaj BEYRUT - Lübnanlılar Emmanuel Macron yönetiminin İslam karşıtı tutumuna tepki olarak Fransa'nın Beyrut Büyükelçiliği önünde protesto gösterisi düzenledi.
Pankartlar taşıyan Lübnanlı protestocular
Protestocuların slogan atması
Protestodan detaylar
Protestocular ile röportaj BEYRUT - Lübnanlılar Emmanuel Macron yönetiminin İslam karşıtı tutumuna tepki olarak Fransa'nın Beyrut Büyükelçiliği önünde protesto gösterisi düzenledi.
Beyrut Korneş Mezraa bölgesinde cuma namazı kılan yaklaşık 300 kişilik bir grup Lübnanlı, Methaf bölgesinde yer alan Fransa Büyükelçiliği önünde doğru yürüyüş yaptı.
Ellerinde Kelime-i şehadet yazılı büyük afişler taşıyan grup, Lübnan ordusu ve emniyetinin yoğun güvenlik önlemleri aldığı elçilik muhitinde, Fransa ve Macron aleyhinde çeşitli sloganlar attı.
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