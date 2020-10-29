Macron'un İslam karşıtı tutumu nedeniyle Kudüs'teki marketler Fransız mallarının satışını durdurdu - Son Dakika

Macron'un İslam karşıtı tutumu nedeniyle Kudüs'teki marketler Fransız mallarının satışını durdurdu

29.10.2020 13:20

Market raflarından görüntüler Ömer Hicazi'nin açıklaması Recai Sanduka'nın açıklaması Macron'un İslam karşıtı tutumu nedeniyle Kudüs'teki marketler Fransız mallarının satışını durdurdu Ebu Zehra marketin yetkililerden Ömer Hicazi: "Peygambere karşı bu onur kırıcı tutumu sergileyen bir...

Market raflarından görüntüler

Ömer Hicazi'nin açıklaması

Recai Sanduka'nın açıklaması

Macron'un İslam karşıtı tutumu nedeniyle Kudüs'teki marketler Fransız mallarının satışını durdurdu

Ebu Zehra marketin yetkililerden Ömer Hicazi:

"Peygambere karşı bu onur kırıcı tutumu sergileyen bir ülkenin mallarını satmak istemedik. Bu nedenle de Hazreti Muhammed'e olan desteğimizi göstermek için bu ürünleri boykot etme kararı aldık"

-Tennur Market'in yetkililerinden Recai Sanduka

"Hazreti Muhammed tüm insanlığın efendisidir. Bu kırmızı çizgi aşılmamalıdır. Dükkan sahibi olarak bizim elimizden ancak bu ülkelerin ürünlerini boykot etmek geliyor. Çünkü biz işgal altındayız"

KUDÜS (AA) – MUSTAFA DEVECİ - İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs'te yer alan bazı marketlerde, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Hazreti Muhammed'i hedef alan karikatürleri savunması ve İslam karşıtı tavrına tepki olarak Fransız ürünleri raflardan kaldırılarak satışları sonlandırıldı.

Macron'un Hazreti Muhammed'i hedef alan karikatürleri savunması ve İslam karşıtı açıklamaları tüm İslam dünyasında olduğu gibi Filistin'de de tepkiyle karşılandı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve abluka altındaki Gazze Şeridi'nde Macron'un ve Fransa'nın tavrını protesto etmek için gösteriler düzenlendi.

Filistin topraklarında Macron'un İslam karşı tavrına karşı tepki sadece protestolarla sınırlı kalmadı.

Macron'un tavrına tepki göstermek için Doğu Kudüs'te yer alan marketlerin büyük çoğunluğunda Fransız malları raflardan kaldırılarak satışları durduruldu.

Fransız mallarının boşaltıldığı raflara, "Fransız ürünlerini boykot ediyoruz", "Allah'ın Resulü, salat ve selam ona olsun" mesajları asıldı.

Ebu Zehra marketin yetkililerinden Ömer Hicazi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Fransa'nın Hazreti Muhammed'e yönelik tavrı nedeniyle bu kararı aldıklarını belirtti.

Hazreti Muhammed'e yönelik bu çirkin tavrın kabul edilemez olduğunu dile getiren Hicazi, "Peygambere karşı bu onur kırıcı tutumu sergileyen bir ülkenin mallarını satmak istemedik. Bu nedenle de Hazreti Muhammed'e olan desteğimizi göstermek için bu ürünleri boykot etme kararı aldık." ifadelerini kullandı.

Macron'un tavrı Batı'nın İslam düşmanlığının göstergesi

Boykota destek veren Tennur Market'in yetkililerinden Recai Sanduka ise Macron'un tavrının Batı'nın İslam'ın kutsallarına yönelik düşmanlığını yansıttığı dile getirdi.

Önceki yıllarda Danimarka'da da Fransa'dakine benzer İslam'a ve Hazreti Muhammed'e yönelik çirkin saldırılar olduğunu hatırlatan Sanduka, "Dün Danimarka, bugün Fransa. Hazreti Muhammed tüm insanlığın efendisidir. Bu kırmızı çizgi aşılmamalıdır. Dükkan sahibi olarak bizim elimizden ancak bu ülkelerin ürünlerini boykot etmek geliyor. Çünkü biz işgal altındayız." değerlendirmesinde bulundu.

Kaldırılan Fransız mallarının yerine başka ülkelere ait benzer ürünleri raflara yerleştirdiklerini dile getiren Sanduka, Fransız ürünlerine karşı İslam dünyasında başlayan boykotun Fransa ekonomisini oldukça kötü şekilde etkileyeceğine inandığını kaydetti.

Boykota müşterilerden destek

Müşterilerinin başlattıkları boykota destek verdiğini ve bu karardan memnuniyet duyduklarını dile getiren Sanduka, şunları kaydetti:

"Müşterilerimizin büyük çoğunluğu destek verdi. Doğrusu biz aksi yönde tepki göstereceklerini beklerken onlar bizim bu girişimimize destek verdi. Müşterilerimiz bundan çok memnun oldular. Onların bu yaklaşımı bizi daha da cesaretlendirdi, bize güç verdi ve bu ürünleri boykot etme konusunda doğru yaptığımızı bir kez daha teyit etmiş oldu. Hatta başka marketlere gidip Tennur Market'in yaptığı gibi siz de yapın diye taleplerde bulunuyorlar."

Macron'un İslam karşıtı tutumu nedeniyle Kudüs'teki marketler Fransız mallarının satışını durdurdu
Macron'un İslam karşıtı tutumu nedeniyle Kudüs'teki marketler Fransız mallarının satışını durdurdu
Macron'un İslam karşıtı tutumu nedeniyle Kudüs'teki marketler Fransız mallarının satışını durdurdu
Macron'un İslam karşıtı tutumu nedeniyle Kudüs'teki marketler Fransız mallarının satışını durdurdu

Hz.Muhammed, Market, Kudüs, İslam, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Macron'un İslam karşıtı tutumu nedeniyle Kudüs'teki marketler Fransız mallarının satışını durdurdu - Son Dakika

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