Son Dakika Haberleri: Macron'un Kovulan Korumasından Açıklama: "Diplomatik Pasaportumu Kullandım"

Macron'un Kovulan Korumasından Açıklama: "Diplomatik Pasaportumu Kullandım"

1 saat önce

Paris'te 1 Mayıs göstericilerini tartaklayan Macron'un eski yakın koruması Alexandre Benalla, kovulduktan sonra diplomatik pasaportunu kullanmaya devam etmesine ilişkin, "Diplomatik pasaportumu kullanmak yanlış olabilir ama pasaportumu havaalanı kontrollerinden daha kolay geçmek için...

Macron'un Kovulan Korumasından Açıklama:
Paris'te 1 Mayıs göstericilerini tartaklayan Macron'un eski yakın koruması Alexandre Benalla, kovulduktan sonra diplomatik pasaportunu kullanmaya devam etmesine ilişkin, "Diplomatik pasaportumu kullanmak yanlış olabilir ama pasaportumu havaalanı kontrollerinden daha kolay geçmek için kullandım" ifadelerini kullandı.

1 Mayıs gösterileri sırasında göstericileri tartaklayan Cumhurbaşkanlığı çalışanı ve Macron'un eski yakın koruması Alexandre Benalla, görevden alınmış olmasına rağmen diplomatik pasaportuyla seyahat etmeye devam ettiğini söyledi. Benalla hakkında son haftalarda, diplomatik pasaportunu kullanması nedeniyle soruşturma başlatılmıştı. Hakkındaki iddialar nedeniyle açıklama yapan Benalla, "Hakkımda Paris Savcılığı diplomatik pasaportlarımı kullanmaktan dolayı soruşturma başlattı. En kısa zamanda diplomatik pasaportlarımı iade edeceğim. Diplomatik pasaportlarımı kullanmak yanlış olabilir ama pasaportumu havaalanı kontrollerinden daha kolay geçmek için kullandım. Diplomatik pasaportumu kendi menfaatim ve çıkarım için hiç kullanmadım. Geçtiğimiz Ağustos ayı sonunda Elysee Cumhurbaşkanlığı Sarayında pasaportumu kişisel eşyalarımla birlikte iade etmiştim. Fakat Ekim başında Cumhurbaşkanı Macron'un çalışanı tarafından pasaportum ve kişisel eşyalarım geri iade edildi. Ben de bunun ardından diplomatik pasaportumu kullanmaya devam ettim" dedi.

Paris Savcılığı tarafından yapılan açıklamada ise, "Benalla, diplomatik pasaportunu kendi çıkarları doğrultusunda kötüye kullanma nedeniyle hakkında soruşturma başlatıldı" ifadelerini kullandı. - PARİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 05:10 Kaynak: İHA

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