"Macron'un otoritesi zarar gördü"
2 saat önce
AB Komisyonunun Bütçeden Sorumlu Üyesi Günther Oettinger, "2019 bütçe planındaki açığın yüzde 3'lük sınırı aşmasıyla Cumhurbaşkanı Macron'un otoritesi zarar gördü.
AB Komisyonunun Bütçeden Sorumlu Üyesi Günther Oettinger, "2019 bütçe planındaki açığın yüzde 3'lük sınırı aşmasıyla Cumhurbaşkanı Macron'un otoritesi zarar gördü." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 04:45
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