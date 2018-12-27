Son Dakika Haberleri: "Macron'un otoritesi zarar gördü"

"Macron'un otoritesi zarar gördü"

2 saat önce

AB Komisyonunun Bütçeden Sorumlu Üyesi Günther Oettinger, "2019 bütçe planındaki açığın yüzde 3'lük sınırı aşmasıyla Cumhurbaşkanı Macron'un otoritesi zarar gördü.

AB Komisyonunun Bütçeden Sorumlu Üyesi Günther Oettinger, "2019 bütçe planındaki açığın yüzde 3'lük sınırı aşmasıyla Cumhurbaşkanı Macron'un otoritesi zarar gördü." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 04:45 

Cumhurbaşkanı, Avrupa Birliği, Ekonomi
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