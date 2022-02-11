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Macron'un Putin ile görüşme öncesi Kovid-19 testi yaptırmayı reddettiği belirtildi - Son Dakika

Macron'un Putin ile görüşme öncesi Kovid-19 testi yaptırmayı reddettiği belirtildi

11.02.2022 20:20
Macron'un Putin ile görüşme öncesi Kovid-19 testi yaptırmayı reddettiği belirtildi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, 7 Şubat'ta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna krizine ilişkin yaptığı görüşme öncesinde Kovid-19 testi yaptırmayı reddettiği belirtildi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, 7 Şubat'ta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna krizine ilişkin yaptığı görüşme öncesinde Kovid-19 testi yaptırmayı reddettiği belirtildi.

Sky News'in haberinde, Macron'un Putin ile yaptığı görüşmeden önce, DNA örneği alınmasını önlemek için test yaptırmayı kabul etmediği, bu nedenle iki liderin 6 metrelik masada bir araya geldiği kaydedildi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, yaptığı açıklamada, Putin'in bazı durumlarda konuk ettiği liderlerle yakın mesafede, bazılarıyla ise uzun masada görüştüğünü anlattı.

"(Macron ile Putin'in bir araya geldiği masa) Buradaki mesafe de 6 adımlık oluyor. Bu, bazı liderlerin kendi kurallarına göre hareket etmemelerine ve kabul eden tarafla test konusunda etkileşimde olmamalarına bağlıdır." ifadesini kullanan Peskov, bunu anlayışla karşıladıklarını ve bunun dünyada uygulandığını aktardı.

Peskov, ancak bu durumda, ek önlemlerle ilgili protokolün devreye girdiğini ve uzun mesafe uygulamasının kullanıldığını vurguladı.

Dmitriy Peskov, iki ülkenin sağlık uzmanlarının etkileşim kurması ve karşılıklı test yapması halinde bu tür önlemlerden kaçınmak ve kontak kurmak için imkan bulunduğunu belirtti.

Macron'un, Rusya-Ukrayna krizini görüşmek için 7 Şubat'ta gittiği Rusya'nın başkenti Moskova'da, Putin tarafından uzun bir masanın öteki ucunda karşılanması, ülkede geniş yankı bulmuştu.

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Emmanuel Macron, Vladimir Putin, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Macron'un Putin ile görüşme öncesi Kovid-19 testi yaptırmayı reddettiği belirtildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Macron'un Putin ile görüşme öncesi Kovid-19 testi yaptırmayı reddettiği belirtildi - Son Dakika
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