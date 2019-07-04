Son Dakika Haberleri: Macron'un Suriye Özel Temsilcisi Erbil'de Mesrur Barzani ile görüştü
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Macron'un Suriye Özel Temsilcisi Erbil'de Mesrur Barzani ile görüştü

42 dakika önce

Irak'ın Erbil kentinde temaslarda bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'nun Suriye Özel Temsilcisi François Senemaud, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) hükümeti kurmakla görevlendirilen Mesrur Barzani ile bir araya geldi.

Macron'un Suriye Özel Temsilcisi Erbil'de Mesrur Barzani ile görüştü, System.String[]
Irak'ın Erbil kentinde temaslarda bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'nun Suriye Özel Temsilcisi François Senemaud, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) hükümeti kurmakla görevlendirilen Mesrur Barzani ile bir araya geldi.
Barzani'nin ofisinden yapılan açıklamaya göre, Erbil'de gerçekleşen görüşmede, Suriye ve bölgedeki son durum ele alındı.
Suriye'deki gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunan ikili, bu ülkedeki tüm bileşenlerin haklarının garanti altına alınması gerektiğini vurguladı.
Barzani görüşmede Senemaud'a IKBY'deki hükümet kurma çalışmaları ve Bağdat-Erbil hattında yaşanan sorunların çözümüne yönelik bilgi verirken, Fransız yetkili de IKBY'nin gelişmesi için ülkesinin verdiği desteğin süreceğini ifade etti.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 02:24 Kaynak: AA
Emmanuel Macron, Mesut Barzani, Suriye, Erbil, Güncel
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