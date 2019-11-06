Macron'un ziyaretinde Fransa ile Çin 15 milyar dolar değerinde anlaşmalar imzaladı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Çin ziyaretinde iki ülke arasında 15 milyar dolar değerinde anlaşmalar imzalandı.



Çin hükümetinden bir yetkilinin duyurduğu anlaşmalar havacılık, enerji ve tarımı içeriyor. Tarım anlaşmaları 20 Fransız firmasına Çin'e kümes hayvanları, dana ve domuz ihraç etmesine izni de kapsıyor.