Son Dakika Haberleri: Macron'un ziyaretinde Fransa ile Çin 15 milyar dolar değerinde anlaşmalar imzaladı
Son Dakika Dünya Macron'un ziyaretinde Fransa ile Çin 15 milyar dolar değerinde anlaşmalar imzaladı

Macron'un ziyaretinde Fransa ile Çin 15 milyar dolar değerinde anlaşmalar imzaladı

8 saat önce

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Çin ziyaretinde iki ülke arasında 15 milyar dolar değerinde anlaşmalar imzalandı.

Macron'un ziyaretinde Fransa ile Çin 15 milyar dolar değerinde anlaşmalar imzaladı, System.String[]

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Çin ziyaretinde iki ülke arasında 15 milyar dolar değerinde anlaşmalar imzalandı.


Çin hükümetinden bir yetkilinin duyurduğu anlaşmalar havacılık, enerji ve tarımı içeriyor. Tarım anlaşmaları 20 Fransız firmasına Çin'e kümes hayvanları, dana ve domuz ihraç etmesine izni de kapsıyor.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Emmanuel Macron, Cumhurbaşkanı, Fransa, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 10:13 
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