Macron ve Elton John AIDS ile mücadele için uluslararası seferberlik çağrısı yaptı
56 dakika önce
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 16 milyon insanın hayatını kurtarabilmek için AIDS ile mücadelede uluslararası seferberlik çağrısı yaptı.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 01:38
, 16 milyon insanın hayatını kurtarabilmek için AIDS ile mücadelede uluslararası seferberlik çağrısı yaptı.
Macron, AIDS ile mücadele için bir vakıf kuran İngilizlerin ünlü müzisyeni Elton John
'u, "müzik günü etkinlikleri" çerçevesinde Elysee Sarayı'nda kabul etti.
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