Macron ve Herzog Fransa'da bir araya geldi - Son Dakika

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, 2012'de Yahudi okuluna düzenlenen saldırıların yıl dönümü dolayısıyla Toulouse'da düzenlenen etkinliğe katıldı.

Macron, etkinlikte yaptığı konuşmada, bu saldırıları unutmayacaklarını söyledi.

Saldırıda askerlerin öldürülmesiyle Fransa'nın hedef alındığını dile getiren Macron, "O gün Fransa'da ilk kez bir okul İslamcı terörün hedefi oldu." ifadesini kullandı.

Macron, "İslamcı terörizmle" mücadele ettiklerini öne sürerek, "Saptırılmış İslam anlayışı adına Cumhuriyetin ilkelerine ve değerlerine saldırıldı." dedi.

Yahudi karşıtlığı ve ırkçılıkla mücadele etmeyi sürdüreceklerini dile getiren Macron, ülkede Filistin yanlısı iki derneğin 9 Mart'ta kapatıldığını hatırlattı.

Macron, Yahudi karşıtlığı ile mücadelenin Fransa'nın Avrupa Birliği (AB) dönem başkanlığının politikalarının merkezinde yer aldığını söyledi.

Yahudi ve siyonizm karşıtlığının Fransa'nın düşmanı olduğunu vurgulayan Macron, Rusya- Ukrayna savaşında İsrail'in arabuluculuğundan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Macron, Orta Doğu bölgesinde İsrail'in güvenliği sağlanmadan barışın tesis edilemeyeceğini savundu.

Herzog da Yahudilerin dünyada saldırılara maruz kaldığını söyledi.

Terörizmi yeneceklerini dile getiren Herzog, Yahudi karşıtlığı konusunda Fransa'nın verdiği mücadeleden memnun olduğunu aktardı.

Herzog, Yahudi karşıtlığıyla kararlı şekilde mücadele edeceklerini dile getirdi.

Etkinlikte eski cumhurbaşkanları Nicolas Sarkozy ve François Hollande, eski Başbakan Manuel Valls'ın yanı sıra Yahudi organizasyonlarının çatı kuruluşu CRIF'in Başkanı Roger Cukierman yer aldı.

Kamuoyunda "motosikletli katil" olarak bilinen Muhammed Merah, Mart 2012'de bir hafta içerisinde Montouban ve Toulouse'da biri Yahudi okuluna düzenlediği üç ayrı saldırıda 7 kişiyi öldürmüştü. Ölenler arasında 4 askerin de bulunduğu saldırılardan sonra Toulouse'da bir apartman dairesinde kıstırılan Merah, özel birliklerin de katıldığı 30 saat süren operasyonun ardından ölü ele geçirilmişti.