Son Dakika Haberleri: Macron ve Putin G7 zirvesi öncesi Ukrayna, Suriye ve İran'ı görüşecek
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Macron ve Putin G7 zirvesi öncesi Ukrayna, Suriye ve İran'ı görüşecek

32 dakika önce

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaz tatilini geçirdiği ülkenin güneyinde yer alan ve cumhurbaşkanlığı konutu olarak kullanılan tarihi Bregancon kalesinde pazartesi akşamı bir araya gelecek.

Macron ve Putin G7 zirvesi öncesi Ukrayna, Suriye ve İran'ı görüşecek, System.String[]
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaz tatilini geçirdiği ülkenin güneyinde yer alan ve cumhurbaşkanlığı konutu olarak kullanılan tarihi Bregancon kalesinde bugün buluşuyor.

Fransa Cumhurbaşkanlığı Sarayı kaynaklarına göre zirvede, ikili ilişkilerin dışında İran, Suriye, Libya ve Ukrayna ile ilişkiler ayrıntılı bir şekilde masaya yatırılacak.
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Emmanuel Macron, Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı, Fransa, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 09:59 
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