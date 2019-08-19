Macron ve Putin G7 zirvesi öncesi Ukrayna, Suriye ve İran'ı görüşecek
32 dakika önce
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaz tatilini geçirdiği ülkenin güneyinde yer alan ve cumhurbaşkanlığı konutu olarak kullanılan tarihi Bregancon kalesinde pazartesi akşamı bir araya gelecek.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron
, Rusya
Devlet Başkanı Vladimir Putin
ile yaz tatilini geçirdiği ülkenin güneyinde yer alan ve cumhurbaşkanlığı konutu olarak kullanılan tarihi Bregancon kalesinde bugün buluşuyor.
Fransa Cumhurbaşkanlığı Sarayı kaynaklarına göre zirvede, ikili ilişkilerin dışında İran
, Suriye
, Libya
ve Ukrayna
ile ilişkiler ayrıntılı bir şekilde masaya yatırılacak.
Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 09:59
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