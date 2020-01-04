Macron ve Salih'ten "Irak'ın uluslararası çatışma sahasına dönüştürülmemesi" vurgusu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Macron ve Salih'ten 'Irak'ın uluslararası çatışma sahasına dönüştürülmemesi' vurgusu - Son Dakika

Macron ve Salih'ten "Irak'ın uluslararası çatışma sahasına dönüştürülmemesi" vurgusu

6 saat önce

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Irak'ın uluslararası çatışma sahasına dönüştürülmemesi gerektiğini vurguladı.

Macron ve Salih'ten

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Irak'ın uluslararası çatışma sahasına dönüştürülmemesi gerektiğini vurguladı.

Irak Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Iraklı mevkidaşı Salih ile telefonda görüştü.

Irak'ta ve bölgedeki son gelişmelerin ele alındığı görüşmede Salih, Irak'ın, dost ülkelerin bölgedeki istikrarın sağlanması için sunduğu desteği takdirle karşıladığını belirtti.

Salih, ülkesinin bölge ile dünyada istikrar ve uyum unsuru olmaya ve topraklarının bir çatışma sahasına dönüşmesini engellemeye önem verdiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Salih, Irak'ın egemenliğinin korunmasının, teröre karşı mücadelenin tamamlanmasının ve ülkenin yeniden inşasının hem Irak hem de uluslararası toplumun önceliği olduğunu ifade etti.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron da ülkesinin Irak'ın istikrarı, egemenliği ve topraklarının güvenliğini önemsediğini belirterek, Orta Doğu'nun istikrarının, Irak'ın uluslararası ve bölgesel krizlerin dışında tutulmasını gerektirdiğini söyledi.

Macron, herkesin, Irak'ın uluslararası tarafların çatışma sahasına dönüşmesini engellemek için çalışması, emniyet ve istikrarı muhafaza etmek için Irak devletini ve kurumlarını desteklemeye devam etmesi gerektiğini vurguladı.

Süleymani'nin öldürülmesi

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, Bağdat Havalimanı yakınına düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı.

Saldırıda Süleymani ve İranlı subayların yanı sıra Mühendis'in de aralarında bulunduğu 5 Iraklıyla 10 kişi hayatını kaybetmişti.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, olayın ardından yaptığı açıklamada, "Onun gidişiyle, onun yaptığı iş durdurulmayacak ve yolu kapanmayacak. Suçluları acı bir intikam bekliyor." ifadelerini kullanmıştı.

Ülkede 3 günlük yas ilan eden Hamaney, Süleymani'nin yerine yardımcısı Tuğgeneral İsmail Kaani'yi getirmişti.

Cumhurbaşkanı, Fransa, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 09:42 Kaynak: AA
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